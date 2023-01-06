شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعا الواجب المدرسى.. إيلون ماسك: برنامج الذكاء الاصطناعى ChatGPT يسمح بالغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، أن برنامج الذكاء الصناعى الجديد ChatGPT، قادر على أن يضع حدا للواجب المدرسى للطلاب وسيساعدهم على الغش، ويرى ماسك أن البرنامج الجديد قادر على إنتاج مهام فريدة وبسرعة وبأسلوب الكتابة الذى يمليه عليه المستخدم.



تغريدة إيلون ماسك

نتيجة لذلك، يمكن للطلاب فى جميع أنحاء العالم استخدامه لأداء واجباتهم المدرسية دون علم المعلم على الإطلاق، وكتب الملياردير عبر حسابة على تويتر: "إنه عالم جديد، وداعا الواجب المنزلى! ردًا على مقال حول قيام إدارة التعليم بمدينة نيويورك بحظر ChatGPT على الأجهزة المدرسية".

فيما أكد مسئولون من وزارة الخارجية الأمريكية، الحظر فى وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرين إلى "التأثيرات السلبية على تعلم الطلاب، والمخاوف المتعلقة بسلامة ودقة المحتوى" لـ Chalkbeat New York.

وأضافت المتحدثة باسم القسم جينا لايل: "فى حين أن الأداة قد تكون قادرة على تقديم إجابات سريعة وسهلة للأسئلة، إلا أنها لا تبنى مهارات التفكير النقدى وحل المشكلات، والتى تعتبر ضرورية للنجاح الأكاديمى على مدى الحياة".

تدريب ChatGPT على عينة ضخمة من النصوص عبر الإنترنت ليفهم لغة الإنسان

تم تدريب ChatGPT على عينة ضخمة من النصوص عبر الإنترنت، ويمكنها فهم لغة الإنسان وإجراء محادثات مع البشر وإنشاء نص مفصل، وفى الشهر الماضى، أفيد أن طالبًا فى جامعة فورمان فى ساوث كارولينا استخدم ChatGPT لكتابة مقال.

علامات كشفت عن غش الطالب

وأشار إلى أن هناك عددًا من العلامات الحمراء التى نبهته لغش الطالب، بما فى ذلك أن المقال "لا معنى له" وأن ChatGPT "تمتنع عن الاستشهاد به"، ومع ذلك ، حذر أيضًا من أن ذلك كان بمثابة "تغيير في قواعد اللعبة" وأن المتخصصين في مجال التعليم يجب أن "يتوقعوا تدفقًا" من الطلاب الذين يحذون حذوهم.