شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتيح للمستخدمين الإشارة للبرامج والأفلام فى مقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمستخدمي TikTok في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الآن وضع علامة على الأفلام والبرامج التلفزيونية في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ستشير كل علامة (يمكن تضمين ما يصل إلى خمسة لكل مقطع فيديو) إلى صفحة داخل التطبيق تتضمن تفاصيل من الفيلم أو المسلسل ، بالإضافة إلى بعض مقاطع الفيديو ذات الصلة، وفقا لتقرير engadget.

ويتم دعم كل هذا من خلال شراكة جديدة مع IMDb، والتي توفر معلومات بما في ذلك أعضاء فريق التمثيل والمخرجين والأنواع وتواريخ الإصدار وأوقات التشغيل وتقييمات المستخدمين لكل فيلم وعرض، يمكن لمستخدمي TikTok إضافة أفلام ومسلسلات تلفزيونية إلى علامة تبويب المفضلة في ملفهم الشخصي أيضًا.

كما يمكنك وضع علامة على برنامج أو فيلم عند الضعط على خيار "إضافة رابط" مباشرة قبل نشر الفيديو، و إذا حددت "فيلم وتليفزيون" ، فستتمكن من البحث في أكثر من 12 مليون عنوان موجودة على IMDb وإضافة العنوان الذي تبحث عنه.

ويجب أن يكون هذا مفيدًا للمستخدمين الذين يشاركون الكثير من المنشورات المتعلقة بالأفلام والتلفزيون، وكذلك أولئك الذين يبحثون عن محتوى حول عناوينهم المفضلة.

لذا، إذا قمت بمشاركة مقطع من The Menu ، أو meme من The White Lotus أو شرح Glass Onion ، فقد لا تحتاج إلى الرد على الأشخاص الذين يسقطون"ما هذا من في التعليقات، يمكنهم فقط الضغط فوق العلامة لمزيد من التفاصيل .