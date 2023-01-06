شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشحن بطارية التليفون.. تونسى يطور حذاء ذكيا يحول المشى لطاقة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الشاب التونسى، ريان المناعى، من تطوير حذاء ذكى يحول طاقة المشى إلى طاقة كهربائية تستطيع شحن التجهيزات الإلكترونية، كمحاولة لإيجاد مصدر متجدد ونظيف للطاقة وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من آثار تغير المناخ، وقد نجح الشاب ذو الـ 22 فى تصميم حذاء ذكى يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تسمح بشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية والألواح الرقمية والسماعات.

مكونات الحذاء

وبحسب ما صرح به لـ"سكاى نيوز عربية"، فإن الحذاء الذكى مصنوع من الجلد، ومخصص للاستعمال اليومى وينتج طاقة كلما تحرك الذى يرتديه، ومكوناته موزعة فى باطن الحذاء موزعة تحت كامل القدم".



الحذاء

طريقة عمل الحذاء

وحول طريقة عملها قال: "تتحول المكونات من الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الالكترونية، إذ ترتبط ببطارية مركزة فى كعب الحذاء لتخزين الطاقة المنتجة من الحركة، وهى موصولة أيضا بمنفذ الشحن الموجود فى كعب الحذاء".

هدف الحذاء

وتابع: "أردت فقط حث الموظفين قليلى الحركة على المشى والتحرك أكثر مما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم وتوفير طاقة لشحن الأجهزة، وأسعى لتقليل استهلاك الناس للطاقة العادية، حيث يمكن لكل الأحذية توليد طاقة بديلة عبر حركة الجسم".

منتج ذكي للحيوانات

وأكد ريان أنه يعمل حاليا على تطوير منتج ذكى لفائدة الحيوانات الأليفة لدعم الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه يحلم مع ظهور هذا المنتج الذكى للعلن، أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وكان ريان قد حصل على الجائزة الأولى فى المسابقة الأورو متوسطية "الكعب الكريستالى إبداعات 2022 "، ويواصل تعليمه المتخصص فى مجال الموضة وتصميم الأحذية.