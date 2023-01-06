وسائل إعلام: تسريب أسرار 200 مليون مستخدم على تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن باحث في أمن الإنترنت أن متسللين قاموا بسرقة عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال ألون جال، الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية هدسون روك على موقع لينكدإن الأربعاء، إن الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة".

ووصفها ألون جال بأنها "واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وحتى الآن، لم يعلق موقع تويتر على التقرير، الذي نشره جال لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 ديسمبر، ولم يرد على الاستفسارات عن الخرق منذ ذلك التاريخ.

وتقول الوكالة إنه لم يتضح الإجراء الذي اتخذه تويتر للتحقيق في المشكلة أو معالجتها إن كان قد فعل ذلك من الأساس.

كما لا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق، وربما حدث ذلك في وقت مبكر من عام 2021، أي قبل أن يتولى إيلون ماسك ملكية الشركة العام الماضي.