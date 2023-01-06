شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية الشحن اللاسلكى للسيارات تتحول إلى حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد العالم لدخول مرحلة جديدة من التكنولوجيا في شحن السيارات الكهربائية، حيث تم الإعلان عن أن حافلة ألمانية في مدينة بالينجن ستعمل قريباً على طريق سريع للشحن اللاسلكي، وعلى الرغم من أن المشروع لا يتضمن سوى حافلة واحدة، إلا أنه لا يتطلب قفزة هائلة في الخيال لرؤية أن التكنولوجيا يمكن نشرها في السيارات والمواقع الأخرى حول العالم في السنوات القادمة.

كما أنها ليست أول مرة تُطرح فيها الفكرة، فوفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، قال حاكم ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمير، إن الولاية ستختبر قدرات الشحن اللاسلكي على الطرق السريعة، وإذا كان بالإمكان شحن السيارات أثناء التنقل، فيمكن بناؤها باستخدام بطاريات أصغر، مما يجعلها أخف وزناً، وأكثر كفاءة، وأقل كلفة بكثير.

وتعمل تقنية الشحن اللاسلكي للسيارات مثلما تعمل على الهواتف الذكية، يتم نقل الكهرباء من ملفات مغناطيسية في الأرض وعبر الهواء إلى ملف آخر في السيارة، كانت منصات الشحن الثابتة للسيارات موجودة منذ فترة، لكن طرق الشحن أكثر تعقيداً وفي مرحلة مبكرة من التطوير.

وفيما يتعلق بالمشروع الألماني، تعاونت شركتا Electreon وEnBW الألمانية لتجهيز 1 كيلومتر (0.6 ميل) من نظام الطرق الكهربائية على امتداد طريق سريع ألماني، بالإضافة إلى محطتَي شحن ثابتتَين سيتم وضعها في المواقع التي توجد بها الحافلة يتوقف بشكل روتيني خلال جدوله الزمني، على أن تتلقى إلكتريون 3.2 مليون دولار كتمويل لبناء البنية التحتية للشحن.

ألمانيا وأمريكا ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين تخططان للشحن اللاسلكي، فأيضاً السويد لديها مشروع طريق الشحن اللاسلكي الخاص بها، كما أن شركة ستيلانتس افتتحت مركز اختبار محاكاة للطرق السريعة لدراسة الشحن اللاسلكي في إيطاليا.