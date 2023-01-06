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تكنولوجيا: بعد وفاة "والتر كننجهام".. كل ما تريد معرفته عن رائد فضاء "أبولو 7"

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القاهرة - سامية سيد - توفي رائد الفضاء الأمريكي والتر كننجهام، الذى شارك فى مهمة أبولو 7 التابعة لناسا عام 1968، عن عمر يناهز 90 عاما، وأعلنت زوجته دوت كننجهام، عن وفاة مستكشف الفضاء، الثلاثاء، دون الكشف عن سبب الوفاة أو مكان حدوثها.

 

-إلى جانب والتر إم شيرا، ودون إف إيزيل، كان كننجهام عضوا في مهمة أبولو 7، التي أصبحت أول رحلة فضائية مأهولة تابعة لناسا بعد وفاة رواد فضاء أبولو 1 الثلاثة في حريق على منصة الإطلاق في عام 1967.

 

- دارت مهمة أبولو 7 مرات حول الأرض لمدة 11 يوما بين 11 و22 أكتوبر 1968، وكان هدفها اختبار القدرة على الالتحام والالتقاء في الفضاء. وكان عمل كننجهام على الطاقم هو طيار المركبة القمرية.

 

- تبين أن المهمة كانت نجاحا كاملا لوكالة الفضاء الأمريكية، ما مهد الطريق للهبوط على القمر بعد أقل من عام، في يوليو 1969.

 

- صنعت رحلة أبولو 7 التاريخ أيضا كأول مهمة لناسا تبث البث التلفزيوني المباشر من المدار. 

 

- كان أفراد الطاقم الثلاثة يبثون على الهواء كل يوم، ليس فقط لتثقيف الجمهور حول الفضاء، ولكن أيضا العبث والنكات.

 

- بعد عودتهم إلى الأرض، حصل رواد الفضاء على جوائز إيمي الخاصة لبثهم.

 

- كانت رحلة الفضاء الوحيدة لكننجهام، الذي انطلق للعمل في الهندسة والأعمال والاستثمار بعد مغادرة وكالة ناسا. 

 

- قال في إحدى مقابلاته الأخيرة في عام 2022: "أعتقد أن البشر بحاجة إلى الاستمرار في التوسع ودفع المستويات التي يعيشون عليها في الفضاء".

 

- وصف مدير ناسا بيل نيلسون، كننجهام بأنه "طيار مقاتل وعالم فيزياء ورائد أعمال - لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا".

 

- قال نيلسون إنه إلى جانب زملائه في الطاقم، الذين وافتهم المنية جميعا، "صنع التاريخ، ومهد الطريق لجيل Artemis الذي نراه اليوم"، مضيفا أن مساهمة كننجهام ستظل في الذاكرة دائما.

 

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MO Nasa

MO Nasa

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