أوبو تكشف عن موعد إطلاق ColorOS 13 والهواتف التي ستحصل عليه

أعلنت شركة أوبو Oppo اليوم عن موعد إطلاق ColorOS 13 والهواتف التي ستحصل على نظام تشغيل Android 13 وذلك خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تستغرق الشركة وقتًا في إصدار تلك التحديث لكافة هواتفها لذا سنقوم بعرض قائمة بها كافة الهواتف التي ستحصل على هذا التحديث خلال شهر يناير من عام 2023 الجاري.

حيث أن هناك العديد من الهواتف الخاصة بشركة أوبو تعمل بالفعل بواجهة إستخدام ColorOS 13 وبعض الهواتف تنتظر هذا التحديث، حيث يتضمن الربع الأول لعام 2023 بعض من هواتف سلسلة الرينو Reno ومنها Reno 8 و Reno 7 و Reno 6 بالإضافة إلى Reno 5، وتنتظر سلسلة هواتف الـ F و K و A واجهة الإستخدام الجديدة من أوبو.

الهواتف التي ستحصل على ColorOS 13 / Android 13 في شهر يناير 2023

Oppo Find X5 Oppo Find X5 Lite Oppo Find X3 Pro Oppo Find X3 Neo Oppo Find X3 Lite Oppo Reno8 Pro Oppo Reno8 Oppo Reno7 Pro 5G Oppo Reno7 5G Oppo Reno6 Pro 5G Oppo Reno7 Oppo Reno7 Z 5G Oppo Reno6 5G Oppo Reno6 Z 5G Oppo Reno5 Pro 5G Oppo Reno5 Pro+ 5G Oppo Reno5 5G Oppo Reno5 Z Oppo F21 Pro 5G Oppo F21 Pro Oppo F19 Pro+ 5G Oppo K10 5G Oppo K10 Oppo A96 Oppo A77 5G Oppo A76 Oppo A74 5G Oppo Find X2 Pro Oppo Find X2 Oppo Reno8 Oppo F21s Pro