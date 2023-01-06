علوم وتكنولوجيا

أوبو تكشف عن موعد إطلاق ColorOS 13 والهواتف التي ستحصل عليه

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عبد الله شادي 0 تبليغ

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أعلنت شركة أوبو Oppo اليوم عن موعد إطلاق ColorOS 13 والهواتف التي ستحصل على نظام تشغيل Android 13 وذلك خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تستغرق الشركة وقتًا في إصدار تلك التحديث لكافة هواتفها لذا سنقوم بعرض قائمة بها كافة الهواتف التي ستحصل على هذا التحديث خلال شهر يناير من عام 2023 الجاري.

موعد إطلاق ColorOS 13

حيث أن هناك العديد من الهواتف الخاصة بشركة أوبو تعمل بالفعل بواجهة إستخدام ColorOS 13 وبعض الهواتف تنتظر هذا التحديث، حيث يتضمن الربع الأول لعام 2023 بعض من هواتف سلسلة الرينو Reno ومنها Reno 8 و Reno 7 و Reno 6 بالإضافة إلى Reno 5، وتنتظر سلسلة هواتف الـ F و K و A واجهة الإستخدام الجديدة من أوبو.

ColorOS 13

الهواتف التي ستحصل على ColorOS 13 / Android 13 في شهر يناير 2023

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Lite
Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Lite

Oppo Reno8 Pro
Oppo Reno8

Oppo Reno7 Pro 5G

Oppo Reno7 5G

Oppo Reno6 Pro 5G
Oppo Reno7

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo Reno6 5G

Oppo Reno6 Z 5G
Oppo Reno5 Pro 5G

Oppo Reno5 Pro+ 5G

Oppo Reno5 5G

Oppo Reno5 Z
Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo F19 Pro+ 5G

Oppo K10 5G
Oppo K10

Oppo A96

Oppo A77 5G

Oppo A76
Oppo A74 5G

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2

Oppo Reno8
Oppo F21s Pro

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المصدر الأصلي : عرفني

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MO Nasa

MO Nasa

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