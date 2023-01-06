شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تتوقع مصير الأنهار الجليدية بحلول عام 2100.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن ثلثي الأنهار الجليدية في العالم في طريقها إلى الزوال بحلول نهاية القرن (عام 2100) في ظل الاتجاهات الحالية لتغير المناخ.

وعملت الدراسة التي نشرت اليوم في مجلة "ساينس" على إجراء تحليل لجميع الأنهار الجليدية في العالم، والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي، وفقا لتقرير RT .

وتوقعت الدراسة أن هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء، لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، موضحة أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأن الأوان قد فات بالفعل.

كما توقعت الدراسة الجديدة، أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن، ما يعني إضافة 3.5 إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح البحر.

من الجدير بالذكر، يتوقع العلماء أن يفقد المحيط المتجمد الشمالى فى أشهر الصيف درعه الجليدى، وسيحدث ذلك في الأعوام العشرة المقبلة، جاء ذلك في تقرير عن حالة بيئة الجليد نشره فريق من العلماء عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 الخاص بالتغيرات المناخية.

ويرى الأخصائيون أن الاختفاء السريع للجليد سيؤدي إلى تسارع عملية الاحترار العالمي، إذ إن المحيط المتجمد الشمالي الخالي عن الجليد سيبدأ في امتصاص الحرارة.

كما أن منطقة القطب الشمالي تسخّن الآن أسرع بمقدار 4 أضعاف من مناطق العالم الأخرى، وقد تتسبب موجات الارتفاع القياسي للحرارة القادمة من الأنتاركتيكا عواقب كارثية بالنسبة إلى المناطق الساحلية للأرض.