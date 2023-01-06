شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ببجي موبايل 2.4 .. المميزات الجديدة وكيفية تحديثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المطورة للعبة ببجي اليوم الجمعة 6 يناير التحديث الجديد "2.4" من اللعبة، حيث يأتي إصدار ببجي موبايل 2023 الجديد في بداية هذا الشهر على غير عادة الشركة التي اعتادت تنزيل التحديثات في منتصف الشهر، وقد فاجئت جميع عشاق لعبة ببجي بتحديدها لموعد النزول باليوم والساعة؛ حيث يبدأ التحديث من يوم 6 يناير وحتى يوم 15 من نفس الشهر الساعة 11:00.





تحديث ببجي 2023بصرف النظر عن الميزات القادمة من التحديث التجريبي ، أكد المطورون أيضًا إصدار Cycle 4 Season 10 ، الموسم التصنيفي الجديد، ويقال أن يبدأ العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد له، و سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى C4S10 في النصف الثاني من شهر يناير، بعد انتهاء الدورة الثالثة من الموسم التاسع.

مميزات ببجي 2.4: -كلاسيك باتل رويال

- Back For Honor حيث ستسمح الميزة الجديدة للاعبين بالاستدعاء بعد الإقصاء أثناء المباراة وتحدي المزيل الخاص بهم في مهمة انتقامية.

- Martial Arts Arena وهي منطقة لعب جديدة تمامًا محدودة الوقت.

- سيتم تقديم سيارة Dancing Lion جديدة ذات مقعدين يمكن تخزينها في حقيبة الظهر وحملها طوال المباراة.

- إدخال تحسينات جديدة على خرائط ببجي مثل إيرانجل وليفيك ومعالجة جميع الأخطاء السابقة. - إضافة الخطاف للسماح للاعبين بالقفز والطيران السريع وهو مشابه لأداة شباك سبايدر مان التي تمت إضافتها لأحد التحديثات السابقة. - تم اضافة نوع جديد من الأسلحة يُطلق عليه “Honey Badger”، وعنصر قتالي آخر يُطلق عليه القوس التفجيري. -إضافة حقيبة ظهر الحظ التي يرتديها اللاعب قبل المباراة وتمكنه من شراء الإمدادات خلال اللعب. - تم إضافة اثنين من المهارات الجديدة الأولى هي المنجنيق والثانية مهارة التمويه التكتيكي. - مترو رويالسيتم تقديم خريطة جديدة - مترو رويالسيتم تقديم خريطة جديدة

ستتم إضافة سلالم و Ziplines

سيتم إطلاق أعداء NPC ورؤساء جدد لتجربة PvE.

وصول أربعة عناصر جديدة يمكن بيعها في الخريطة القادمة: العينة البيولوجية والمعالج (GPU) والعدسة والأكوام الذهبية.

توافر مقاومة معززة للدروع المتقدمة تجاه الأضرار الناجمة عن الهجمات المتفجرة.

ترقية كبيرة لقدرة المخزون الأساسية (ستكون السعة 30 الآن).

تنزيل تحديث ببجي 2023 يمكن للمستخدمين تنزيل التحديث 2.4 مباشرة من متجر Google Play Store وApple App Store، عن طريق اتباع الخطوات التالية..

- الدخول على إحدى منصتي Google Play Store وApple App Store.

-لبحث عن لعبة PUBG Mobile، ثم الضغط على تحديث، لتنزيل أحدث إصدار 2.4 من اللعبة على جهازك.

- بمجرد تنزيل التحديث، امنح الإذن لاستخدام الميكروفون والتخزين.

- بعد الإنتهاء، قم بتسجيل الدخول إلى اللعبة باستخدام طريقة تسجيل الدخول المفضلة لديك.