شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء تشغيل الجيل الثانى من السيارات الشمسية Lightyear الهولندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Lightyear الهولندية فتح قائمة الانتظار لطرازها الثانى - Lightyear 2 - والتى تعد تجربة أكثر جذرية على سيارة تعمل بضوء الشمس وفقا لتقرير engadget.

وبدأت شركة Lightyear الهولندية بدء تشغيل السيارات الشمسية بشحن أول مركبة لها أطلق عليها اسم Lightyear 0 - فى وقت سابق من هذا العام.

ولكن فى حين أن قلة من الناس قد قادوا هذا الاستحواذ الفريد على قوة السيارات الكهربائية، فإن الشركة تتحدث بالفعل عن خططها المستقبلية.

وبالنسبة للمبتدئين تصنع Lightyear سيارة كهربائية مغطاة بألواح، مصممة للحصول على بعض شحنتها من الشمس أثناء سفرها، ويحتوى إطار الرفع الخلفى الواسع والديناميكى الهوائى على لوحة على غطاء المحرك، بالإضافة إلى جزء كبير من خط السقف الخلفى.

وتدعى Lightyear أن الخلايا الشمسية الموجودة فى الجسم والبالغ عددها 782 خلية قادرة على إضافة أكثر من 43 ميلاً من النطاق الإضافى فى يوم مشمس، لكن هذه التقنية المتطورة لا تأتى بثمن بخس، حيث تطلب Lightyear ما يقرب من 300000 دولار للطراز الحالى.

وتقول الشركة، مع ذلك، إن سعر الطراز الأحدث أقل من 40 ألف دولار، وهو مصمم لتقديم طريقة ميسورة التكلفة لمشترى السيارات الكهربائية المحتملين، ويمنحها شكلها الفائق الكفاءة معامل سحب يبلغ حوالى 0.175، مما يجعل تشريح الهواء أسهل بكثير من معظم المركبات الكهربائية الموجودة فى السوق.

وهذا يعنى أن Lightyear يمكنها تقليل حجم البطارية الثقيلة (والمكلفة) للمساعدة فى جعل الأشياء فى متناول الجميع، على الرغم من أنه بطبيعة الحال سيعمل بشكل أفضل فى البلدان التى تنعم بأشعة الشمس من الجدار إلى الجدار لأطول فترة زمنية فى العام.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج Lightyear 2 فى عام 2025، مما يمنحك متسعًا من الوقت للبحث عن مكان أكثر دفئًا وأكثر إشراقًا للانتقال إليه.