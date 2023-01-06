شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تفتح شبكتها لمشاركة النطاق الترددى Sidewalk على أجهزة الطرف الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أمازون النقاب عن شبكة Sidewalk المثيرة للجدل قبل عدة سنوات، والمصممة لتوصيل تكنولوجيا المنزل الذكي في الهواء الطلق، بما يتجاوز نطاق WiFi الخاص باستخدام Amazon Ring و Echo والأجهزة الأخرى.

وأعلنت الشركة أن Sidewalk لديها أخيرًا "التغطية والأدوات" اللازمة لإتاحة الخدمة لمطوري الطرف الثالث، وستعرضها مع عدد من المنتجات في CES 2023، وفقا لتقرير engadget.

ولا تستخدم Sidewalk أجهزتك Ring و Echo فحسب ، بل تستخدم أيضًا أجهزة من جيرانك. عادةً ما تكون الأجهزة المعروضة من الأنواع الخارجية التي يمكن أن تستفيد من Sidewalk لأنها قد لا تتمتع بسهولة الوصول إلى شبكة WiFi، على سبيل المثال ، ستعرض شركة تسمى New Cosmos USA مستشعرًا للغاز الطبيعي يسمى DeNova Detect مصممًا لحماية المنازل من التسريبات غير المكتشفة، وستستخدم Sidewalk "لتوسيع تغطية إنذارات الغاز الخاصة بها والتخلص من تكاليف الاتصال بالشبكة" ، وفقًا لما ذكرته أمازون.

وستتميز شركة أخرى تسمى Browan بأجهزة كشف الحركة وأجهزة استشعار الأبواب والنوافذ وكاشف تسرب المياه وكاشف ثاني أكسيد الكربون ، وكلها يمكنها إرسال التنبيهات باستخدام Sidewalk.

ويستخدم Deviceroy Sidewalk لتوصيل محولات الطاقة الشمسية بالإنترنت ، مما يتيح للعملاء معرفة كيفية تشغيل معداتهم الشمسية ومساعدتهم على تحسين الكفاءة.

وأخيرًا، يمكن لجهاز اكتشاف التسرب والتجميد الخاص بـ Meshify الاتصال بالإنترنت وتنبيه العملاء من التلف باستخدام اتصال Sidewalk.

ومن خلال أدوات الطرف الثالث الجديدة، تعد أمازون بوقت سريع للتسويق و"الوصول المباشر إلى البيانات والتحليلات" لمساعدة المطورين على تتبع الأداء.

ومع ذلك ، فقد أثارت التكنولوجيا مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية، لأنها لا تستخدم فقط معدات أمازون الخاصة بك ولكن الآخرين من حولك، وهناك مشكلة أخرى وهي أن جهازي Echo و Ring يتم تسجيلهما تلقائيًا في البرنامج ، مما يجبرك على إلغاء الاشتراك باستخدام تطبيق Amazon Alexa .