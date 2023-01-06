شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إزالة المتابعين على تويتر والموافقة على الطلبات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن كيفية منع بعض المستخدمين من رؤية تغريداتك دون حظرهم على حساب تويتر، فلديك خيار إزالة المتابعين من حسابك، سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو الهاتف، وكيفية ضبط إعدادات الخصوصية حتى تتمكن من الموافقة يدويًا على المتابعين الجدد، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية إزالة متابعي تويتر على سطح المكتب

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك.

2. اضغط فوق ملف التعريف في الشريط الجانبي الأيسر.

3. حدد عدد المتابعين.

4. حدد موقع المتابع الذي تريد إزالته، ثم اضغط فوق النقاط الثلاث على يسار اسمه.

5. اضغط فوق إزالة هذا المتابع.





كيفية إزالة متابعي تويتر على الهاتف المحمول

لا يمكنك إزالة متابعي تويتر عبر تطبيق الهاتف المحمول، ولكن يمكنك القيام بذلك عبر إصدار الهاتف المحمول للموقع، باستخدام متصفح الويب.

1. قم بتشغيل متصفح الويب وانتقل إلى تويتر.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك.

3. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

4. حدد عدد المتابعين.

5. ابحث عن المتابع الذي تريد إزالته واضغط على النقاط الثلاث بجوار اسمه.

6. اضغط فوق إزالة هذا المتابع ثم حدد إزالة لتأكيد اختيارك.





كيفية ضبط إعدادات الخصوصية للموافقة يدويًا على طلبات المتابعةإذا كنت تريد القدرة على الموافقة على المتابعين أو رفضهم في المستقبل، فأنت بحاجة إلى جعل حساب تويتر خاصًا.





خطوات الموافقة يدويا على سطح المكتب1. افتح تويتر، ثم اضغط فوق المزيد، واضغط فوق الإعدادات والدعم، ثم الإعدادات والخصوصية.

2. اختر الخصوصية والأمان.

3. حدد الجمهور ووضع العلامات.

4. ضع علامة في المربع المسمى حماية تغريداتك.





خطوات الموافقة يدويا على الهاتف

1. اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

2. قم بالتمرير لأسفل على الشريط الجانبي الأيسر، اضغط فوق الإعدادات والدعم وحدد الإعدادات والخصوصية.

3. اضغط فوق الخصوصية والأمان.

4. اختر الجمهور ووضع العلامات.

5. قم بتبديل خيار حماية تغريداتك.