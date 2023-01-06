شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير أداة تكشف نضج ثمرات الموز والأفوكادو فى ثانية بدلا من الضغط عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يضطر المتسوقون بعد الآن إلى عصر الفاكهة والخضروات بأيديهم في السوبر ماركت لتخمين مدى نضجها، حيث تجري ثلاثة من أكبر بائعي التجزئة في المملكة المتحدة محادثات لتركيب ماسحات ضوئية حديثة تتنبأ بفترة الصلاحية خلال ثانية واحدة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتمكن العملاء ببساطة من التقاط عنصر، مثل الأفوكادو أو المانجو، ووضعه تحت آلة تقوم بمسحها باستخدام شعاع الأشعة تحت الحمراء، وفي أقل من ثانية، ستومض الشاشة أعلاه بدرجة من 100 تكشف عن مدى نضجها وتقدير عدد الأيام حتى تصبح غير صالحة.

تقول شركة OneThird الهولندية، إن اختراعها سيوقف المستويات الهائلة من نفايات الطعام التي تكلف تجار التجزئة والمستهلكين مليارات الجنيهات كل عام على مستوى العالم.

وسيتم استخدام "مدقق النضج" للفاكهة والخضروات اللينة والغريبة وذات النواة، المعرضة بشكل خاص للتلف، باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وتقوم الآلة بمسح المنتج على المستوى الجزيئي، على سبيل المثال محتوى الماء والسكر والنشا، ثم يقارن الذكاء الاصطناعي المتطور هذا بمئات الآلاف من الأمثلة الأخرى في قاعدة البيانات الخاصة به ويرى مدى نجاح العناصر المماثلة.

تعتمد دقة الماكينة، التي من المتوقع أن تكون قادرة على التنبؤ بالعمر الافتراضي لعشر فواكه وخضروات بحلول نهاية العام، على ما يتم اختباره.

ستظهر النتيجة على الشاشة من صفر إلى 100 بالنسبة للأفوكادو، وستكون الآلة قادرة على تضييق تقديرها إلى يوم واحد بالنسبة للفراولة.

قال ماركو سنيكرز، مؤسس OneThird، لصحيفة ديلي ميل بأنهم يجرون محادثات مع ثلاثة من كبار تجار التجزئة البريطانيين لتركيب الأجهزة، لكنه قال إن الجميع يستخدمون بالفعل الآلات في سلاسل التوريد الخاصة بهم.