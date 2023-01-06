شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سجل رحلات SpaceX فى 2022.. كم مرة صعدت صواريخها إلى الفضاء خلال العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة إيلون ماسك "SpaceX"، عدد من المهمات المدارية في عام 2022 يصل إلى 61 إطلاق فضائى، وهو ما يقرب من ضعف رقمها القياسي السابق في 2021، بواقع 31 إطلاق، وتمثل العلامة الجديدة إيقاعًا جيدا لعمل شركة الفضاء ورقما قياسيا جديدا.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، غردت الشركة، "في المتوسط، يتم إطلاق كل 6 أيام من أحد مواقعنا الثلاثة مع اكتمال 92٪ من المهام باستخدام معززات صاروخية للمرحلة الأولى مثبتة في الطيران، ويحمل فالكون 9 الآن الرقم القياسي العالمي لمعظم عمليات الإطلاق لنوع واحد من المركبات في عام واحد".

وأضافت سبيس إكس في تغريدة أخرى، "الأهم من ذلك، نجح سبيس إكس في تسليم حمولات عملائنا إلى المدار، ونشر أقمار ستارلينك Starlink الإضافية التي تضيف المزيد من السعة إلى شبكتنا ونقل البضائع الحرجة ورواد الفضاء إلىspace_station وأعادهم بأمان إلى الوطن".

تعد أقمار ستارلينك Starlink هي كوكبة سبيس إكس الضخمة من أقمار الإنترنت، والتي تبث الخدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

كما لاحظ Ars Technica، "تم تخصيص 34 من 61 إطلاقًا لـ SpaceX في عام 2022 بشكل أساسي لإنشاء كوكبةStarlink ، والتي تتكون من أكثر من 3300 قمر صناعي تشغيلي.

وخدمت البعثات الـ 27 الأخرى مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك وكالة ناسا، حيث أطلقت سبيس إكس أربع بعثات إلى محطة الفضاء الدولية للوكالة العام الماضي، ورحلتان لرواد الفضاء ومهمتا شحن آليان، واستخدم الأربعة كبسولة دراجون الخاصة بالشركة وصاروخ فالكون 9.

حلق Falcon 9 في جميع المهمات المدارية لـ SpaceX باستثناء واحدة في العام الماضي، وكان الاستثناء الوحيد هو USSF-44، رحلة 1 نوفمبر لقوة الفضاء الأمريكية التي استخدمت صاروخ فالكون الثقيل القوي.