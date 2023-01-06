شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز جديد يحتوى على 35000 شعيرة نايلون ينظف أسنانك فى 10 ثوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Y-Brush الفرنسية النقاب عن جهاز على شكل واقي الفم يُطلق عليه اسم "فرشاة أسنان مدتها 10 ثوان"، الفكرة هي أنها ستمنح فمك تنظيفًا مناسبًا في جزء صغير من وقت استخدام الفرشاة القياسية.

وتم عرض جهاز Y-Brush في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيجاس هذا الأسبوع، ويحتوي على 35000 شعيرة نايلون مضمنة فيه، وعندما تضعه في فمك، تهتز هذه الشعيرات على أسنانك وأنت تمضغ صينية السيليكون وتدورها داخل فمك.

والأداة متاحة بالفعل للبيع في فرنسا ويمكن شحنها إلى المملكة المتحدة عبر أمازون مقابل 165 جنيهًا إسترلينيًا.

إنه متوفر بأحجام البالغين والأطفال وتقول الشركة إنها تتميز بعمر بطارية يصل إلى ثلاثة أشهر، وفقاً لصحيفة "مترو".

هناك الكثير من الأدوات الجديدة مع CES قيد التنفيذ هذا الأسبوع، هناك ماسح ضوئي بالليزر يخبرك عندما تنضج الأفوكادو الخاص بك، ويخبرك مترجم الذكاء الاصطناعي عن سبب بكاء طفلك، وأخيرًا، أداة صحية تحلل بولك من أجلك.