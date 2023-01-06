شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone X و iPhone XS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة آبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون Xs، وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي، وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات:

هاتف iPhone X الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج A11 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 2716 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.



هاتف iPhone XS هاتف iPhone XS الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic .

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2659 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.