شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد لشركة Ottonomy يقوم بتسليم الطرود دون مساعدة بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Ottonomy لتوصيل الروبوتات عن نموذج جديد من Ottobot يُدعى Yeti مع آلية تسليم طرد مؤتمتة جديدة، قد يسمح لها ذلك بإنزال الميل الأخير مباشرة إلى الخزانة أو إزالة الحاجة إلى أن يتلقى شخص ما حزمة، حسبما أفاد موقع TechCrunch.

ويستخدم Yeti آلية إمالة بسيطة وبكرات لتوزيع الحزم، سيسمح لها ذلك بإسقاط الطرود على عتبة الباب أو نقلها إلى خزانة، مما يجعلها مستقلة تمامًا عن البشر، وقد يسمح أيضًا بإرجاع سهل، كما أشار TechCrunch.

وتعمل الشركة التي تتخذ من بروكلين مقراً لها في مدن متعددة بما في ذلك بيتسبرج وسينسيناتي وأوسلو ومدريد، مع خطط للتوسع عبر أمريكا الشمالية وآسيا.

وكشفت مؤخرًا النقاب عن Ottobot 2.0 مع صناديق توصيل معيارية، ومحرك ملاحة يدمج البيانات من الليدار والكاميرات، ونظام "وضع السلطعون" الجديد بالدفع الرباعي لمزيد من القدرة على المناورة في المساحات الضيقة، وتعمل الشركة بالشراكة مع Verizon في الولايات المتحدة.