شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تعلن انتهاء النقص فى PlayStation 5 وتوفيرها للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيم رايان، رئيس الألعاب فى شركة سوني أخيرا انتهى النقص في PlayStation 5 ويجب أن يجد كل من يريد PS5 وقتًا أسهل بكثير في العثور على واحد فى تجار التجزئة على مستوى العالم ، بدءًا من الآن فصاعدًا ، وفقا لتقرير theverge.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها باعت حوالي 30 مليون وحدة تحكم في هذه المرحلة، وهذا يزيد بحوالي 5 ملايين عن آخر مرة أصدرت فيها أرقام المبيعات فى نوفمبر .

وقالت الشركة، لقد مر وقت طويل للوصول إلى هذه النقطة وتم إطلاق PlayStation 5 في نوفمبر 2020 ، ولم نعلن أنه "سهل الشراء تقريبًا" حتى أغسطس 2022، حيث أنه كان يتطلب الحصول على وحدة التحكم من بلاى ستيشين 5 أن تكون إما محظوظًا جدًا أو على استعداد لدفع السماسرة أو Best Buy أكثر بكثير من MSRP الخاص بوحدة التحكم.

وحتى فى الآونة الأخيرة ، كانت الطريقة الرئيسية للحصول عليها هى عبر حزمة بقيمة 550 دولارًا، والتي تضمنت PS5 مع محرك أقراص ، وشكر Ryan عشاق PlayStation على صبرهم لأن الشركة "تمكنت من تلبية طلب غير مسبوق وسط التحديات العالمية على مدار العامين الماضيين".

في وقت كتابة هذا التقرير، كان لدى Best Buy و GameStop كلا الإصدارين من وحدة التحكم المدرجة على أنها غير متوفرة في متاجرها عبر الإنترنت - على الرغم من وجودها لديهم فى المخزون .

وسيسمح لك متجر Sony المباشر بإضافة إصدار رقمي إلى عربة التسوق الخاصة بك إذا قمت بتسجيل الدخول ، بينما يتم سرد إصدار القرص على أنه غير متوفر (إلا إذا كنت ترغب في الحصول على حزمة God of War).

ونأمل ألا تواجه Sony نفس مشكلات التوفر عند إطلاق سماعة PlayStation VR2 في فبراير .