شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تعلن انتهاء النقص فى PlayStation 5 وتوفيرها للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت الشركة أيضًا أنها باعت حوالي 30 مليون وحدة تحكم في هذه المرحلة، وهذا يزيد بحوالي 5 ملايين عن آخر مرة أصدرت فيها أرقام المبيعات فى نوفمبر .
وحتى فى الآونة الأخيرة ، كانت الطريقة الرئيسية للحصول عليها هى عبر حزمة بقيمة 550 دولارًا، والتي تضمنت PS5 مع محرك أقراص ، وشكر Ryan عشاق PlayStation على صبرهم لأن الشركة "تمكنت من تلبية طلب غير مسبوق وسط التحديات العالمية على مدار العامين الماضيين".
في وقت كتابة هذا التقرير، كان لدى Best Buy و GameStop كلا الإصدارين من وحدة التحكم المدرجة على أنها غير متوفرة في متاجرها عبر الإنترنت - على الرغم من وجودها لديهم فى المخزون .
وسيسمح لك متجر Sony المباشر بإضافة إصدار رقمي إلى عربة التسوق الخاصة بك إذا قمت بتسجيل الدخول ، بينما يتم سرد إصدار القرص على أنه غير متوفر (إلا إذا كنت ترغب في الحصول على حزمة God of War).
ونأمل ألا تواجه Sony نفس مشكلات التوفر عند إطلاق سماعة PlayStation VR2 في فبراير .