شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفقة بورصة Binance للاستحواذ على فوييجر تواجه اعتراض هيئة الأوراق المالية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اعتراضًا محدودًا على بورصة Binance، حيث اقترحت الولايات المتحدة اقتناء مليار دولار لمقرض العملة المشفرة المفلس فوييجر ديجيتال، حسبما أظهر ملف محكمة الإفلاس يوم الأربعاء الماضي، وأشار المنظم إلى عدم تضمين المعلومات الضرورية في بيان الإفصاح الخاص بـ Binance.US.

وقالت إن اتفاقية الشراء تفتقر إلى تفاصيل حول قدرة بورصة العملات المشفرة على إغلاق الصفقة وطلبت مزيدًا من المعلومات حول طبيعة العمليات التجارية للشركة بعد الصفقة، وفقًا للإيداع.

وقالت اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) في الشهر الماضي، إن مراجعتها قد تؤخر الصفقة أو تعطلها، وفقاً لموقع gadgets360.

كان Binance موضوع تحقيق في غسل الأموال من قبل المدعين الأمريكيين، وقالت Binance.US، ومقرها بالو ألتو بكاليفورنيا، إن البورصة الأمريكية المنفصلة "مستقلة تمامًا" عن منصة Binance الرئيسية.

وسجلت Binance عددًا كبيرًا من عمليات السحب بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، والتي استسلمت لأزمة سيولة، في ذلك الوقت، وأطلق الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao على هذا "سلوك السوق الطبيعي" أثناء محاولته تهدئة مستثمري العملات المشفرة.

بين عامي 2021 و 2022، خسر قطاع التشفير الكلي أكثر من 2 تريليون دولار، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية، والركود الذي أعقب جائحة COVID-19، وهجمات القرصنة المتكررة، وانهيار مشاريع التشفير الواعدة مثل LUNA و FTX، إلى خفض مشاركة المستثمرين في هذا القطاع.

وتحت ضغوط السوق، لجأت شركات مثل CryptoCom و Binance من بين عدد من الشركات الأخرى إلى تقليص القوى العاملة الخاصة بها، وتقدمت شركات مثل BlockFi و Celsius و Voyager Digital بطلبات الإفلاس.