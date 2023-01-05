شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم إلكترونى يوقف اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة مارتينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف هجوم إلكتروني أمس الأربعاء محاولة اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي، وأدى الهجوم على الخوادم الحكومية إلى الإطاحة بنافذة التصويت عبر الإنترنت، والتي كان مقرراً أن تستمر لمدة أسبوعين تقريبًا، وانطلقت في الثاني من يناير، كما نقلت صحيفة albayan .

وقال المسئولون إن الهجوم لم يكن ناجحا، لكنه أجبرهم على إغلاق نظام التصويت مؤقتًا. ولم يذكروا متى سيستأنف التصويت.

وتم منح سكان الجزيرة التي يزيد عدد سكانها على 370 ألف نسمة 19 خيارا لأعلام وأربعة أناشيد للاختيار من بينها. ليس للجزيرة علم رسمي خاص بها وتستخدم بدلاً من ذلك العلم الفرنسي في المباني الحكومية، رغم أن النشطاء المستقلين يفضلون علماً يتكون من الأحمر والأخضر والأسود.

ويأتي الهجوم بعد أقل من شهرين من شن قراصنة هجوماً إلكترونياً واسع النطاق على خوادم حكومية في جزيرة غوادلوب الفرنسية المجاورة في الكاريبي.