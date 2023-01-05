شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تسمح لصناع المحتوى بالتحكم فى العرض وإمكانية حجبه عن الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة تيك توك عن توسيع خاصية أدوات التحكم المتعلقة بجمهورها، حيث وفرت لصناع المحتوى إمكانية فرض قيود على مقاطع الفيديو التي يقدمونها، بحيث تقتصر على المشاهدين الكبار فقط دون السماح للأطفال بمشاهدتها، وفقاً لتقرير نشره موقع تك كرانش.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، كانت هذه الخاصية متوفرة فقط في تيك توك لايف، لكن الشركة قررت أن توفرها لمقاطع الفيديو القصيرة أيضاً.

وقالت تيك توك في منشور مدونة: «لقد بدأنا بتوفير أدوات التحكم بالجمهور لصناع محتوى الفيديو القصير وسنوسع الخاصية عالمياً خلال الأسابيع القادمة. ولنكون واضحين، ما تزال سياساتنا منطبقة بالكامل على صناع المحتوى الذين يستخدمون هذه الخاصية، وسنقوم بإزالة المحتوى الذي يحتوي على مخالفات لإرشادات المجتمع.»

وترى تيك توك أن هذه الخاصية تمثل طريقة لصناع المحتوى كي يمنعوا صغار السن من التعرض لمحتوى موجه إلى جمهور الكبار أو الذي قد لا يكون مثيراً لاهتمام الصغار، وليس وسيلة لتمكينهم من نشر مواد غير لائقة بصفة عامة.

وعندما وفرت تيك توك سابقاً إمكانية الحجب عن الأطفال في البث المباشر، كان الهدف منها حجب البث الذي قد يحتوي مثلاً على مقاطع كوميدية تناسب الكبار أكثر من الصغار، كما هدفت إلى تمكين أصحاب البث من التحدث عن تجارب صعبة في الحياة مع إعطائهم شعوراً بمزيد من الراحة دون السماح للأطفال بالتعرض لمواضيع مؤلمة كهذه.