شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الاوروبى يفرض 414 مليون دولار غرامة على ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الاتحاد الأوروبى غرامة قدرها 390 مليون يورو (حوالى 414 مليون دولار) على Meta بعد أن طلبت بشكل غير قانوني من مستخدمي Facebook و Instagram وWhatsApp قبول الإعلانات المخصصة، وفقا لتقرير engadget.

وخالف عملاق وسائل التواصل الاجتماعى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال طلب الإذن بجمع بيانات استهداف الإعلانات فى شروط الخدمة الخاصة به وعليك إما السماح بالإعلانات المخصصة أو التوقف عن استخدام الأنظمة الأساسية تمامًا ، وفقًا للمنظمين.

ولم يذكر الاتحاد الأوروبي كيف يتوقع أن تمتثل ميتا للقرار، ومع ذلك سيتعين على Meta السماح للمستخدمين باختيار قبول الإعلانات المخصصة أم لا، وفى بيان قالت ميتا إنها "أصيبت بخيبة أمل" من القرار وشعرت أن نهجها الحالى "يحترم" اللائحة العامة لحماية البيانات، وتخطط الشركة لاستئناف النتائج.

والمقاومة ليست مفاجئة حيث عارضت Meta تاريخيًا محاولات رفض الإعلانات المخصصة، وتوقعت أن شفافية تتبع تطبيقات Apple (التي تتيح لك مطالبة التطبيقات بعدم تعقبك) قد تكلفها 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات المفقودة العام الماضي، حتى أن المستخدمين الذين يقفون وراء دعاوى قضائية جماعية مقترحة اتهموا Meta بمحاولة التهرب من ميزة خصوصية Apple عن طريق إدخال رمز التتبع من خلال متصفح الويب داخل التطبيق.

وإذا فقدت Meta جاذبيتها، فإنها تخاطر بفقدان قدر كبير من الإيرادات حيث يرى الأشخاص عددًا أقل من الإعلانات التي من المحتمل أن يضغطوا عليها.

وقامت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، التى تنظم نشاط Meta فى الاتحاد الأوروبي، بتغريم الشركة مرارًا وتكرارًا في العام ونصف العام الماضيين، وفرضت DPC غرامة قدرها 405 مليون يورو (402 مليون دولار) على Meta على إعدادات خصوصية الأطفال فى Instagram فى سبتمبر، وفى نوفمبر أصدرت غرامة قدرها 265 مليون يورو (277 مليون دولار) لفشلها فى حماية المستخدمين من تجريف البيانات، ويريد المسؤولون من ميتا أن تغير أساليبها، وهذا الحكم الأخير يزيد الضغط.