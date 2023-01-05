شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف في أسعار البيتكوين بنسبة 0.37 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين، بخسارة 0.37 %، التداول عند 16،816 دولارًا، كما ظلت قيمة أقدم عملة مشفرة دون تغيير في البورصات الدولية مثل Binance و CoinMarketCap و Coinbase.

وشهدت إيثر ارتفاعًا طفيفًا في القيمة بنسبة 0.03 %، يتم تداول العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة بعد البيتكوين حاليًا بسعر 1،251 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

نما التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.15 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للبيانات التي تمت مشاركتها بواسطة CoinMarketCap، و تبلغ القيمة السوقية لقطاع التشفير حاليًا 820 مليار دولار

وفي الوقت نفسه، لا يزال الانهيار الأخير لبورصة العملات المشفرة FTX الذي هز سوق العملات المشفرة يؤثر على عالم العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX المدمرة، أقر بأنه غير مذنب في محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، ونفى Bankman-Fried ، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال على عملاء FTX ، أنه استخدم أموال العملاء بشكل غير قانوني لتغطية نفقات شخصية.

مع خروج FTX من الصورة، تصدرت Binance قائمة بورصات العملات المشفرة التي استحوذت على أكبر حصة في السوق في عام 2022.

لاحظت Arcane Research مؤخرًا أن Binance سيطرت على السوق بنسبة 61٪ في سوق مشتقات البيتكوين من حيث الحجم العام الماضي، كما حصلت البورصة على 92 % من حصة السوق الفورية لبيتكوين.