علوم وتكنولوجيا

واتس اب تُعلن عن 49 هاتف سيتوقف WhatsApp عن العمل لديهم

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عبد الله شادي 0 تبليغ

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أعلنت شركة ميتا وهي المالكة لشركة واتس اب عن توقف دعم العديد من الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون وهي النسخ الأقدم، ووفقاً للعديد من الأخبار فلن يعمل تطبيق الواتس أب على أكثر من 49 هاتف بما في ذلك هواتف آيفون، وذلك نظرًا للبرامج القديمة على تلك الهواتف.

سيتوقف WhatsApp عن العمل

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لذا لن يتمكن واتس أب من الحفاظ على وظائف التطبيق المعتادة، وذلك إعتبارًا من يوم 31 ديسمبر من عام 2022، حيث لم يعد واتساب يعمل على آيفون 5 وآيفون 5 سي، وهذا لم يكن بمفاجأ حيث توقف بالفعل عن دعم نظام تشغيل iOS 10 و iOS 11 في أكتوبر من عام 2022.

بالإضافة إلى بعض الهواتف الخاصة بنظام تشغيل الأندرويد والتي تشمل 20 هاتف من شركة LG وستة هواتف من شركة هواوي وسبعة هواتف من شركة سامسونج وثلاثة غيرهم من شركة سوني.

الهواتف التي سيتوقف WhatsApp عن العمل لديهم

هواتف شركة أبل

iPhone 5

iPhone 5c

هواتف شركة هواوي

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

هواتف شركة LG

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

هواتف شركة سامسونج

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

هواتف شركة Wiko

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

هواتف شركة سوني

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

هواتف شركات أخري

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Quad XL

Lenovo A820

Memo ZTE V956

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المصدر الأصلي : عرفني

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