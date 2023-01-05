واتس اب تُعلن عن 49 هاتف سيتوقف WhatsApp عن العمل لديهم

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أعلنت شركة ميتا وهي المالكة لشركة واتس اب عن توقف دعم العديد من الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون وهي النسخ الأقدم، ووفقاً للعديد من الأخبار فلن يعمل تطبيق الواتس أب على أكثر من 49 هاتف بما في ذلك هواتف آيفون، وذلك نظرًا للبرامج القديمة على تلك الهواتف.
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لذا لن يتمكن واتس أب من الحفاظ على وظائف التطبيق المعتادة، وذلك إعتبارًا من يوم 31 ديسمبر من عام 2022، حيث لم يعد واتساب يعمل على آيفون 5 وآيفون 5 سي، وهذا لم يكن بمفاجأ حيث توقف بالفعل عن دعم نظام تشغيل iOS 10 و iOS 11 في أكتوبر من عام 2022.
بالإضافة إلى بعض الهواتف الخاصة بنظام تشغيل الأندرويد والتي تشمل 20 هاتف من شركة LG وستة هواتف من شركة هواوي وسبعة هواتف من شركة سامسونج وثلاثة غيرهم من شركة سوني.
الهواتف التي سيتوقف WhatsApp عن العمل لديهم
هواتف شركة أبل
|
iPhone 5
|
iPhone 5c
هواتف شركة هواوي
|
Huawei Ascend D
|
Huawei Ascend D1
|
Huawei Ascend D2
|
Huawei Ascend G740
|
Huawei Ascend Mate
|
Huawei Ascend P1
هواتف شركة LG
|
LG Enact
|
LG Lucid 2
|
LG Optimus 4X HD
|
LG Optimus F3
|
LG Optimus F3Q
|
LG Optimus F5
|
LG Optimus F6
|
LG Optimus F7
|
LG Optimus L2 II
|
LG Optimus L3 II
|
LG Optimus L3 II Dual
|
LG Optimus L4 II
|
LG Optimus L4 II Dual
|
LG Optimus L5
|
LG Optimus L5 Dual
|
LG Optimus L5 II
|
LG Optimus L7
|
LG Optimus L7 II
|
LG Optimus L7 II Dual
|
LG Optimus Nitro HD
هواتف شركة سامسونج
|
Samsung Galaxy Ace 2
|
Samsung Galaxy Core
|
Samsung Galaxy S2
|
Samsung Galaxy S3 mini
|
Samsung Galaxy Trend II
|
Samsung Galaxy Trend Lite
|
Samsung Galaxy Xcover 2
هواتف شركة Wiko
|
Wiko Cink Five
|
Wiko Darknight ZT
هواتف شركة سوني
|
Sony Xperia Arc S
|
Sony Xperia miro
|
Sony Xperia Neo L
هواتف شركات أخري
|
Archos 53 Platinum
|
Grand S Flex ZTE
|
Grand X Quad V987 ZTE
|
HTC Desire 500
|
Quad XL
|
Lenovo A820
|
Memo ZTE V956
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المصدر الأصلي : عرفني