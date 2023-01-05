واتس اب تُعلن عن 49 هاتف سيتوقف WhatsApp عن العمل لديهم

أعلنت شركة ميتا وهي المالكة لشركة واتس اب عن توقف دعم العديد من الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون وهي النسخ الأقدم، ووفقاً للعديد من الأخبار فلن يعمل تطبيق الواتس أب على أكثر من 49 هاتف بما في ذلك هواتف آيفون، وذلك نظرًا للبرامج القديمة على تلك الهواتف.

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لذا لن يتمكن واتس أب من الحفاظ على وظائف التطبيق المعتادة، وذلك إعتبارًا من يوم 31 ديسمبر من عام 2022، حيث لم يعد واتساب يعمل على آيفون 5 وآيفون 5 سي، وهذا لم يكن بمفاجأ حيث توقف بالفعل عن دعم نظام تشغيل iOS 10 و iOS 11 في أكتوبر من عام 2022.

بالإضافة إلى بعض الهواتف الخاصة بنظام تشغيل الأندرويد والتي تشمل 20 هاتف من شركة LG وستة هواتف من شركة هواوي وسبعة هواتف من شركة سامسونج وثلاثة غيرهم من شركة سوني.

الهواتف التي سيتوقف WhatsApp عن العمل لديهم

هواتف شركة أبل

iPhone 5 iPhone 5c

هواتف شركة هواوي

Huawei Ascend D Huawei Ascend D1 Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Ascend Mate Huawei Ascend P1

هواتف شركة LG

LG Enact LG Lucid 2 LG Optimus 4X HD LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus F5 LG Optimus F6 LG Optimus F7 LG Optimus L2 II LG Optimus L3 II LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L4 II LG Optimus L4 II Dual LG Optimus L5 LG Optimus L5 Dual LG Optimus L5 II LG Optimus L7 LG Optimus L7 II LG Optimus L7 II Dual LG Optimus Nitro HD

هواتف شركة سامسونج

Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy S3 mini Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Xcover 2

هواتف شركة Wiko

Wiko Cink Five Wiko Darknight ZT

هواتف شركة سوني

Sony Xperia Arc S Sony Xperia miro Sony Xperia Neo L

هواتف شركات أخري

Archos 53 Platinum Grand S Flex ZTE Grand X Quad V987 ZTE HTC Desire 500 Quad XL Lenovo A820 Memo ZTE V956