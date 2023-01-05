شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بطارية أيفون ضعيفة.. استبدلها حالا قبل زيادة 20 دولارًا فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على مستخدمى أيفون iPhone استبدال البطاريات الضعيفة قبل أن تزيد أبل الخدمة بمقدار 20 دولارًا في مارس، حيث سيدفع المستخدمون الذين لديهم iPhone X مرورا بـiPhone 13 حوالى 89 دولارًا عند التغيير، بينما أولئك الذين لديهم iPhone SE أو iPhone 8 أو تصميم كلاسيكي مشابه سينفقون 69 دولارًا لإصلاح بطارية فارغة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم يتم تضمين أحدث إصدار من iPhone 14 في تغيير السعر، والذي قد يكلف المستخدمين 99 دولارًا في الأساس لمبادلة البطاريات، ويمكن للمستخدمين التحقق من صحة بطارية iPhone الخاصة بهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم البطارية وصحة البطارية.

وتعد الزيادة في الأسعار، التي رصدتها 9to5Mac لأول مرة، لم يتم الإعلان عنها رسميًا من جانب أبل، ولكن تمت إضافتها بهدوء إلى صفحة الدعم الخاصة بها.

يمكن للمستخدمين تحديد منتجهم وطرازهم على الصفحة للحصول على التكلفة التقديرية لاستبدال البطارية، ومع ذلك، فإنه لا يزال مجانيًا لأولئك الذين لديهم خطة AppleCare +.

تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا على رفع أسعار جميع إصدارات MacBook Air '' بمقدار 30 دولارًا، وبذلك يصل الإجمالي من 129 دولارًا إلى 159 دولارًا، وسيتم زيادة استبدال البطارية بسعر 199 دولارًا لجهاز MacBook Pro بمقدار 50 دولارًا إلى 249 دولارًا.

كما تخطر أبل المستخدمين عندما تتدهور صحة بطارية iPhone الخاصة بهم برسالة تقول: "تدهور صحة البطارية بشكل كبير.. يمكن لمقدم خدمة معتمد من Apple استبدال البطارية لاستعادة الأداء والسعة الكاملين."