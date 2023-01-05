شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاتم ذكى يخبر النساء عن حل الحالة المزاجية السيئة بمراقبة النوم والحيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طورت شركة Movano، ومقرها كاليفورنيا، جهاز يمكن ارتداؤه على شكل خاتم يتم اعتماده أيضًا كجهاز طبي، حيث سيراقب دورات الحيض لدى مرتديه، وأنماط النوم، والإحصاءات الحيوية الأخرى في محاولة لمساعدة النساء على تعلم كيفية الشعور بأفضل حالة مزاجية.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشركة، "سيوفر هذا الابتكار للنساء رؤى موثوقة وشخصية يمكن أن تساعدهن على الربط بين السبب والنتيجة، حتى يتمكنوا من فهم السبب وراء ما يشعرون به بشكل أفضل".
ويسمى الخاتم بـ Evie، وهو أول خاتم ذكي مصمم خصيصًا للنساء، وإلى جانب مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجلد، فإنه سيتتبع أيضًا التبويض والحيض وأعراض الدورة الشهرية.
كما تدعي التقنية أنها قادرة على استخدام هذه البيانات الحيوية، التي تشير أيضًا إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وأنماط النوم، لتتبع الحالة المزاجية للمستخدم.