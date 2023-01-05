شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التعامل مع جهاز Mac لو دايما بتستخدم ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت معتاد على استخدام ويندوز سيكون أول جهاز Mac بالنسبة لك بمثابة معضلة، ومع ذلك فإن استخدام هذا الجهاز سهل وبسيط ولكنه مختلف، لذلك نرصد لك بعض الخطوات التي ستمكنك من التعرف على الاختلافات فى التعامل مع Mac في البداية، وفقا لما ذكره موقع " mackeeper".

نظام تشغيل مختلف

تستخدم أجهزة كمبيوتر أبل نظام التشغيل الخاص بها، المسمى macOS، والذي كان يُطلق عليه اسم Mac OS X، ويختلف هذا عن نظام التشغيل Windows من الداخل والخارج، فعندما تتعلم كيفية استخدام جهاز Mac لأول مرة، فإن الأمر يشبه إلى حد ما بدء عمل جديد، تحتاج إلى إلقاء نظرة حولك لتجد مكان كل شيء وما يفعله كل شيء.

يمكنك الوصول إلى العديد من ميزات جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال قائمة Start (ابدأ) في Windows، ويمكنك فتح تلك القائمة باستخدام مفتاح Windows على لوحة المفاتيح.

لا توجد قائمة ابدأ

ولكن لا توجد قائمة ابدأ في macOS، لذلك يتم تنظيم الأشياء بشكل مختلف، وليس لديك أي شيء مثل مفتاح Windows، لكن هناك أدوات إضافية لجهات خارجية تضيف قائمة ابدأ إلى macOS.

اختصارات مختلفة

إذا كنت قادمًا من Windows، فستعتاد على استخدام مفتاح Ctrl لمعظم اختصارات لوحة المفاتيح مثل النسخ واللصق.

أما في نظام macOS، ستستخدم مفتاح الأوامر (Cmd) لمعظم اختصارات لوحة مفاتيح Mac، والتي سيكون عليها إما صورة Apple أو رمز ورقة برسيم.

تحتوي لوحات مفاتيح Mac أيضًا على مفاتيح Ctrl، لكنها لا تفعل الشيء نفسه كما في Windows، ولديها أيضًا مفتاح Option (Opt) حيث تحتوي لوحات مفاتيح Windows على Alt.