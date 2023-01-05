شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: المواد البلاستيكية الدقيقة فى قاع المحيط "تضاعفت ثلاث مرات خلال 20 عامًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد عن تضاعف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة المترسبة في قاع البحار ثلاث مرات خلال 20 عامًا فقط، وتظهر الدراسة أيضًا أن اللدائن الدقيقة يتم الاحتفاظ بها دون تغيير في الرواسب البحرية لعدة عقود.

وجد العلماء أن الكمية الإجمالية من المواد البلاستيكية الدقيقة المودعة في قاع المحيطات قد تضاعفت ثلاث مرات في العقدين الماضيين، مع تطور يتوافق مع نوع وحجم استهلاك المنتجات البلاستيكية من قبل المجتمع.

توفر النتائج، التي نُشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية (ES&T) ، أول إعادة بناء عالية الدقة لتلوث الجسيمات البلاستيكية من الرواسب التي تم الحصول عليها في شمال غرب البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لصحيفة "مترو".

تُظهر الدراسة الجديدة أن اللدائن الدقيقة يتم الاحتفاظ بها دون تغيير في الرواسب البحرية، وأن الكتلة البلاستيكية الدقيقة المحتجزة في قاع البحر تحاكي إنتاج البلاستيك العالمي من عام 1965 إلى عام 2016.

قالت الباحثة الدكتورة لورا سيمون سانشيز: "على وجه التحديد، وتُظهر النتائج أنه منذ عام 2000، تضاعفت كمية جزيئات البلاستيك المترسبة في قاع البحر ثلاث مرات، ولم يتوقف التراكم عن النمو، مما يحاكي الإنتاج والاستخدام العالمي للمركبات، هذه المواد".

يقول الباحثون إن الرواسب التي تم تحليلها ظلت دون تغيير في قاع البحر منذ ترسبها منذ عقود.

قال العالم الدكتور مايكل جريلود: "لقد سمح لنا هذا بمعرفة كيف، منذ الثمانينيات، ولكن بشكل خاص في العقدين الماضيين، زاد تراكم جزيئات البولي إيثيلين والبولي بروبلين من العبوات والزجاجات وأغشية الطعام، وكذلك البوليستر من المواد الصناعية، الألياف في أقمشة الملابس.

وقال إن كمية هذه الأنواع الثلاثة من الجسيمات تصل إلى 1.5 ملجم لكل كيلو من الرواسب المجمعة، مع وجود البولي بروبلين الأكثر وفرة، يليه البولي إيثيلين والبوليستر.

على الرغم من حملات التوعية بضرورة الحد من استخدام البلاستيك لمرة واحدة، قال الدكتور Grelaud أن البيانات من سجلات الرواسب البحرية السنوية تظهر أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق ذلك، وقال إن السياسات على المستوى العالمي يمكن أن تسهم في تحسين المشكلة "الخطيرة".

تم التحقيق في حالة تدهور الجسيمات المدفونة، ووجد أنه بمجرد احتجازها في قاع البحر، فإنها لم تعد تتحلل، إما بسبب نقص التآكل أو الأكسجين أو الضوء.

تم جمع الرواسب الأساسية التي تم فحصها في نوفمبر 2019، على متن السفينة الأوقيانوغرافية سارمينتو دي جامبوا، في رحلة استكشافية انطلقت من برشلونة إلى ساحل دلتا إيبرو، في تاراغونا ، إسبانيا.

اختار فريق البحث غرب البحر الأبيض المتوسط كمنطقة دراسة، ولا سيما دلتا إيبرو، لأن الأنهار معترف بها على أنها "نقاط ساخنة" للعديد من الملوثات، بما في ذلك الجسيمات البلاستيكية.