شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي تخبرك عن سبب بكاء طفلك في غضون 10 ثوانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين التقنيات الجديدة الرائعة التي تم الكشف عنها في CES 2023، أحد الأجهزة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعي أنه يجيب على سؤال يثير غضب معظم الآباء: "لماذا يبكي طفلي؟"، حيث تطلق Q-Bear على نفسها اسم "مترجم AI Baby Crying" الذي يمكنه تحليل احتياجات الأطفال والتعرف عليها من أنواع مختلفة من الصرخات لمساعدة الآباء على التفاعل بسهولة أكبر.

يمكن للجهاز، الذي ابتكرته شركة تايوانية، أن يفرق بين صرخات الأطفال من أجل الجوع، أو الحفاض المبلل، أو النعاس، أو الحاجة إلى الراحة، وفقاً لصحية "مترو".

وفقًا لموقع الويب، يمكن لـ Q-Bear أيضًا "اكتشاف مستوى انزعاج الطفل للآباء لفهم الوضع الصحي لأطفالهم بشكل أكبر".

تركيب الجهاز الناعم المغطى بالسيليكون في سرير أو عربة أطفال ويستخدم تقنية حاصلة على براءة اختراع لتحليل بكاء الطفل لتحديد أحد الاحتياجات الأربعة من "مؤشر عدم الراحة" الخاص به.

وتأتي ترجمة Q-Bear في غضون 10 ثوانٍ من بكاء الطفل، ويمكن للجهاز أيضًا تسجيل التفاصيل الصحية للأطفال، واكتشاف مدى شعور الطفل بالنعاس أو الراحة، ويمكنه تشغيل الموسيقى المهدئة تلقائيًا.

يقول صانعو Q-Bear إنه مصمم باستخدام بنية التعلم العميق المكونة من 18 طبقة ويعالج وضع التدريب المسبق لوحدة معالجة الرسومات من خلال أكثر من 10000 صف من بيانات البكاء من الأطفال.

يُعلم الجهاز الوالدين بشأن بكاء الطفل، أو درجة حرارة داخلية غير طبيعية أو قراءة رطوبة غير طبيعية، أو تواتر بول غير طبيعي، أو مؤشر ألم غير طبيعي.

يدعي الجهاز أنه "أكثر منتجات التنبؤ دقة" (95٪) في السوق، في حين أن وظيفة التعلم الخاصة به يمكن أن تزيد من الدقة مع عدد الاستخدامات.