شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد موجة الحرارة الشتوية في أوروبا من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة عن تأثير موجة الحر الشتوية في أوروبا بالتزامن مع موسم التزلج الشتوي في القارة، حيث تظهر صورة نشرها برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي نقصًا واضحًا في الثلوج المحيطة بمدينة ألتدورف السويسرية القريبة من منتجعات التزلج على الجليد.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وصلت درجة الحرارة إلى 66.5 درجة فهرنهايت (19.2 درجة مئوية) في يوم رأس السنة الجديدة ولم تنخفض عن 60.9 درجة فهرنهايت (16.1 درجة مئوية) أثناء الليل، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1864.

تكشف مقاطع TikTok أيضًا عن الغطاء الثلجي المخيب للآمال في مناطق التزلج المختلفة في جبال الألب، مع وجود بقع صارخة من الأرض مكشوفة بسبب الجليد الذائب، وتم التقاط صورة القمر الصناعي الجديدة بواسطة Sentinel 2، أحد الأقمار الصناعية لرصد الأرض التي تشكل برنامج كوبرنيكوس.

بدأ عام 2023 بـ "موجة حر تاريخية" أثرت على أوروبا، حيث لاحظت العديد من البلدان أعلى درجات حرارة مسجلة في الأول من يناير، وربما يرجع ذلك إلى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

يقول كوبرنيكوس على موقعه على الإنترنت: "تم تحطيم المئات من سجلات درجات الحرارة، وسادت درجات حرارة شبيهة بالصيف في العديد من المدن في جميع أنحاء القارة".

وتعد بيانات وخدمات كوبرنيكوس المفتوحة أساسية لرصد آثار تغير المناخ ودرجات الحرارة القصوى على بيئات جبال الألب.

وسجلت الدول الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وبولندا وجمهورية التشيك، أحر أيام شهر يناير المسجلة في يوم رأس السنة الجديدة.