شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 6 و iPhone SE Plus 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العام الماضي عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، وكانت قد طرحت هاتف iPhone 6 بتكلفة منخفضة أيضاً، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بين الهاتفيين:

هاتف iPhone 6

تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.

الوزن: يزن 129 جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.

الشرائح: شرائح Apple A8 .

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

هاتف iPhone SE Plus 2020

شاشة بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.

معالج A13 Bionic.

ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.