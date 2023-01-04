شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه تقنيات ترقية مقاطع فيديو YouTube الباهتة القديمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حولت Nvidia تقنية الارتقاء بالذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى هدف جديد وهو فيديو الويب الضبابي، وذلك لرفع مستوى الفيديو الذى تمت مشاهدته من خلال متصفحي Chrome أو Edge على جهاز كمبيوتر بما يعادل 4K ، وتم الإعلان عن RTX Video Super Resolution هذا الأسبوع خلال عرض CES 2023 ،

وستحتاج نافيديا إلى وحدة معالجة رسومات حديثة نسبيًا للاستفادة من هذه الميزة، مع إدراج أحدث وحدات معالجة رسومات (GPU) من 30 و 40 على أنها تحصل على الدعم عند إصدارها الشهر المقبل.

وفي الممارسة العملية، يُظهر عرض فيديو للتكنولوجيا في العمل على لقطات Apex Legends أن الحواف يتم تخفيضها وتقليل عيوب الفيديو، ويعرض العرض التوضيحي لـ Nvidia RTX Video Super Resolution أثناء العمل على مقطع فيديو على YouTube ، لكن ملاحظات منشور المدونة الخاصة به يجب أن تعمل على "أى فيديو تمت مشاهدته في متصفح" ، والتي يجب أن تغطي خدمات البث الأخرى مثل Netflix.

وأفادت PCGamer أنها تدعم أي فيديو بدقة تتراوح بين 360p و 1440p (بما في ذلك فيديو 1080p النموذجي)، حتى معدل إطارات يبلغ 144 هرتز.

وقامت نافيديا شيلد سابقًا بإتاحة تقنية ترقية الذكاء الاصطناعي للفيديو الخاصة بها على أجهزة TV و Shield TV Pro المخصصة لها ، ولكن إحضارها إلى المتصفح يجب أن يجعلها متاحة لجمهور أكبر بكثير.

والجانب السلبي الحقيقي الوحيد هو أن Nvidia تقصر التكنولوجيا على الأشخاص الذين لديهم أحدث 30 أو 40 وحدة معالجة رسومات ، مما يعني أن أي شخص لديه بطاقة أقدم من 20 أو 10 سلسلة لن يستفيد عند إطلاقه فى فبراير.