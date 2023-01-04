شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه تقنيات ترقية مقاطع فيديو YouTube الباهتة القديمة؟ والان مع تفاصيل الخبر
وستحتاج نافيديا إلى وحدة معالجة رسومات حديثة نسبيًا للاستفادة من هذه الميزة، مع إدراج أحدث وحدات معالجة رسومات (GPU) من 30 و 40 على أنها تحصل على الدعم عند إصدارها الشهر المقبل.
وأفادت PCGamer أنها تدعم أي فيديو بدقة تتراوح بين 360p و 1440p (بما في ذلك فيديو 1080p النموذجي)، حتى معدل إطارات يبلغ 144 هرتز.
وقامت نافيديا شيلد سابقًا بإتاحة تقنية ترقية الذكاء الاصطناعي للفيديو الخاصة بها على أجهزة TV و Shield TV Pro المخصصة لها ، ولكن إحضارها إلى المتصفح يجب أن يجعلها متاحة لجمهور أكبر بكثير.
والجانب السلبي الحقيقي الوحيد هو أن Nvidia تقصر التكنولوجيا على الأشخاص الذين لديهم أحدث 30 أو 40 وحدة معالجة رسومات ، مما يعني أن أي شخص لديه بطاقة أقدم من 20 أو 10 سلسلة لن يستفيد عند إطلاقه فى فبراير.