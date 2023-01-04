شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطراز Y من Tesla يخالف قواعد الأهلية للائتمان الضريبى الجديد للمركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تتأهل بعض المتغيرات من طراز Y لـ Tesla للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار أمريكي بناءً على إرشادات مصلحة الضرائب الأخيرة، وهو الموقف الذي وصفه إيلون ماسك بأنه "عابث"، ويبدو أن النسخة طويلة المدى ذات الخمسة مقاعد من هاتشباك باهظة الثمن كسيارة ولا تعتبر سيارة دفع رباعي، لذا فهي تقع خارج الإرشادات الحالية، ومع ذلك، قد يتغير ذلك ، حيث لن يتم الانتهاء من القواعد حتى مارس 2023.

قسمت IRS المركبات إلى فئتين: الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 80 ألف دولار، والمركبات الأخرى التي تقل قيمتها عن 55 ألف دولار، بالنسبة للفئة الأولى، يجب أن تحتوي السيارة على دفع رباعي أو أن يتم تصنيفها بأكثر من 6000 رطل من الوزن الإجمالي، كما يجب أن يفي بأربعة من خمس خصائص أخرى، أبرزها خلوص المحور الأمامي والخلفي بمقدار 18 سم أو أعلى وخلوص تشغيل لا يقل عن 20 سم (لا يلبي الطراز Y هذه المواصفات)، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لـ IRS، فإن الطرازات ذات السبعة مقاعد فقط من الطراز Y مؤهلة لتكون سيارات الدفع الرباعي في فئة تصل إلى 80 ألف دولار، في حين أن المركبات ذات الخمسة مقاعد (طويلة المدى، الدفع الرباعي والأداء) موجودة في قسم 55000 دولار، وتقع المقاعد ذات السبعة مقاعد بشكل مريح تحت حد 85000 دولار، لكن جميع المقاعد الخمسة تتجاوز سعر 55000 دولار، لذا فهم غير مؤهلين.

لا تمتلك Tesla متغيرًا محددًا للدفع بجميع العجلات (AWD) للطراز Y في الولايات المتحدة (كلا الطرازين طويل المدى والأداء هما AWD)، لذلك ليس من الواضح النموذج الذي تشير إليه IRS.