شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرحاض ذكى يختبر البول ويرسل النتائج إلى هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Vivoo النقاب عن جهاز مرحاض ذكى يمكنه اختبار البول وإرسال النتائج إلى هاتفك، والتكنولوجيا مدمجة فى جهاز يمكن تثبيته على المراحيض الموجودة، وفقا لتقرير engadget.

وقامت Vivoo التى قدمت اختبارات البول فى المنزل خلال السنوات القليلة الماضية ، بتصميم هذا النظام مع وضع الرعاية السكنية وكبار السن ومقدمى خدمات الرعاية الصحية في الاعتبار، ويمكن أن يمنح أولئك الذين يريدون ببساطة معرفة المزيد حول ما يحدث بأجسادهم بعض البيانات الإضافية.

وسيقوم الجهاز تلقائيًا بمحاذاة شريط الاختبار مع مجرى البول لدى الشخص ، ووفقًا لـ Vivoo تقول إن هذا النهج يجب أن يقلل من مخاطر الفوضى المرتبطة بالشريط المحمول باليد.

ويقوم قارئ بصري مماثل لتلك المستخدمة فى المستشفيات بتحليل عينة البول لأربعة معايير صحية ويقدم النتائج إلى تطبيق Vivoo في غضون 90 ثانية.

وتقترح الشركة أن النتائج يمكن أن تقدم "مؤشرات على بعض أوجه القصور أو الشذوذ" وتساعد في الكشف المبكر عن بعض الحالات.

وتقول Vivoo إن تطبيقها يمكن أن يوفر بيانات عن مستويات الماء والمغنيسيوم ودرجة الحموضة والبروتين والصوديوم في جسمك ، من بين أمور أخرى ، على الرغم من إخلاء المسؤولية موقعها على الإنترنت يقول أن هذه القياسات ليست مخصصة للاستخدام الطبي ويقدم نصائح غذائية بناءً على النتائج وقد يقترح Vivoo مكملات مخصصة.

وتدعى الشركة أنه من السهل تنظيف جهاز المرحاض الذكي، ويضيف أن النظام يتمتع بتصميم مريح، ومع ذلك بناءً على الصور المقدمة من Vivoo ، يتم وضع الجهاز في مقدمة مقعد المرحاض ويبدو مرهقًا إلى حد ما، وقد يجد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الجلوس للتبول صعوبة في وضع أرجلهم حولها ، مثل كبار السن وذوي المشاكل في الحركة.