شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم أدوات تعديل مجانية لمكافحة الإرهاب لمواقع الويب الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير engadget التقنى أن ميتا ليست صناعة التكنولوجيا الثقيلة الوحيدة التى تساعد فى استئصال المحتوى الإرهابى .

وعلمت صحيفة Financial Times أن Jigsaw من Google تطور أداة مجانية لمساعدة المواقع الصغيرة على اكتشاف وإزالة المواد المتطرفة، ويسهّل المشروع الذى تم إنشاؤه بمساعدة Tech Against Terrorism المدعومة من الأمم المتحدة على فرق الوسطاء التعامل مع المحتوى غير القانونى المحتمل.

وقد تم دعم هذا الجهد من قبل منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب (الذي أسسته Google و Meta و Microsoft و Twitter) ، والذى يوفر قاعدة بيانات متعددة الخدمات للعناصر الإرهابية وسيختبر موقعان غير مسميين الكود فى وقت لاحق من هذا العام.

وكما هو الحال مع أداة Meta مفتوحة المصدر ، فإن أداة Google تهدف إلى مساعدة المواقع التى لا تستطيع تطوير خوارزميات الكشف عن الذكاء الاصطناعي أو توظيف طاقم كبير للإشراف.

وقد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية عندما يتطلب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي وقانون السلامة على الإنترنت الذى يلوح في الأفق فى المملكة المتحدة أن يقوم مشغلو الموقع بسحب المحتوى المتطرف لتجنب العقوبات.

وترى كل من Google و Tech Against Terrorism أن مشروعهما ضرورى لسد فجوة في مكافحة النشاط الإرهابي عبر الإنترنت، وغالبًا ما يلجأ المتطرفون والباعة المتجولون للمعلومات المضللة إلى المنافذ الصغيرة التى لا تستطيع دائمًا مراقبة المستخدمين بشكل كافٍ، ومن الناحية المثالية يقلل هذا من فرص الإرهابيين فى العثور على ملاذات آمنة.

ولن تمنع أداة جوجل الإرهابيين من مشاركة المواد عبر خدمات الرسائل المشفرة جيدًا أو شبكة الويب المظلمة ، حيث لا يمكن لمقدمى الخدمة التطفل بسهولة على حركة مرور البيانات، ومع ذلك قد يجعل هذا من الصعب القفز إلى البدائل عبر الإنترنت.