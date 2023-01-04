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تكنولوجيا: هاتفا أيفون 15 وأيفون 15 بلس يحصلان على ترقيات كبيرة

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هواتف أيفون 15 التى من المنتظر أن تصل هذا العام، ستخضع لبعض ترقيات الكاميرا الرئيسية ، ويمكن أن يحصل طرازا iPhone  الراقي على ترقية الكاميرا الكبيرة التي شوهدت على طرازات iPhone 14 Pro.

 

وذلك بحسب مذكرة بحثية اطلعت عليها 9to5Mac ، قد تحصل طرازات iPhone 15 Vanilla على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، ويعتقد أحد محللي أبل أن iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيعتمدان بنية مستشعر ثلاثية مكدسة للكاميرا الرئيسية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل ، والتي تعد حتى الآن حصرية لـ iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

 

 ومع ذلك ، ستظل مستشعرات telephoto و LiDAR حصرية لطرازات Pro، وعلاوة على ذلك ، سيتخلى iPhone 15 و iPhone 15 Plus أيضًا عن منفذ lightning لمنفذ USB C ، على غرار ما هو متوقع لطرازات iPhone 15 Pro.

 

ويمكن أن تحصل طرز Vanilla iPhone 15 أيضًا على ترقية للرقاقة باستخدام A16 Bionic ، الذي يشغل أحدث طرازات iPhone 14 Pro. وفي الوقت نفسه ، ورد أن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max يحتويان على A17 Bionic أحدث بكثير ، والذي يُشاع أنه مجموعة شرائح 3nn.

 

وأشارت تقارير سابقة إلى أن طرازات iPhone 15 Pro تخضع أيضًا لبعض الترقيات ، بما في ذلك الطاقة الافتراضية وأزرار المنزل ، ويكرر Pu نفس الشيء، وعلاوة على ذلك ، ستأتي طرازات iPhone 15 Pro بإطار من التيتانيوم، ويقال إن جهاز iPhone 15 Pro Max ، الذي قد يتم إطلاقه باسم iPhone 15 Urtla ، يقدم كاميرا 6x منظار إلى جانب العدسة المقربة 3x.

 

ويقول Jeff Pu أن طرازي iPhone 15 و iPhone 15 Pro سيأتيان بحجمين للشاشة - 6.1 بوصة و 6.7 بوصة - مثل سلسلة iPhone 14، ويدعي المحلل أن سلسلة iPhone 15 الجديدة ستصل إلى المتاجر في 23 سبتمبر.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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