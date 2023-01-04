برنامج ChanSort لترتيب قنوات التلفاز عن طريق الكمبيوتر

العديد من الناس في عصرنا هذا اهتموا بشراء كل ما هو جديد يخص التكنولوجيا ، خاصة التلفاز ذو الرسيفر الداخلي و ذلك توفيرا للمساحة لأن الرسيفر الخارجي يستهلك مكان آخر غير مكان الشاشة ، كما أنه يحتاج اعدادات كثيرة حتي يتم ضبطه و ربطه مع الشاشة بالعديد من الاوامر و السلوك مثل سلك الميكروفون و سلك الشاشة.

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لذلك قام تطبيق ChanSort بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضبط القنوات الخاصة بالرسيفر الداخلي مع ترتيب قنوات التلفاز دون الحاجة لرجل الصيانة الذي يحتاج لكثير من الوقت حتى يقوم بتعديل وإعادة ترتيب القنوات ، بالإضافة إلى تسميتها و سهولة حذف أي قناة لا تريدها على شاشتك التليفزيونية.

يمكنك الآن القيام بدور رجل الصيانة بطريقة سهلة جدا لا تحتاج العديد من الوقت في تنفيذها بل يمكنك انجاز ترتيب و اعادة تسمية القنوات من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك و الاستعانة بالتطبيق في خطوتين فقط لا اكثر.

جدول المحتويات

لماذا تستخدم برنامج ChanSort؟

يساعدك تطبيق ChanSort في العديد من الأشياء التي تخص ترتيب قنوات شاشة التلفاز الخاصة بك، ليس ذلك فقط بل يمكنك أيضًا حذف اي قناة لا تريد أن تكون موجودة داخل قائمة قنواتك دون الحاجة لطلب شخص خاص بالصيانة و استهلاك الكثير من الوقت و المال.

بالإضافة إلى أن هذا التطبيق سهل الاستخدام لا يحتاج سوي جهاز كمبيوتر تقوم بتحميله عليه حتى يتم الاقتران بين شاشتك و البرنامج عن طريق الكمبيوتر و تكون هذه الخطوات في غاية السهولة و غير معقدة.

علاوة على ذلك يدعم هذا البرنامج العديد من انواع شاشات التلفاز المشهورة مثل LG ، Sony ، Samsung ، Toshiba ، VDR ، Enigma 2 ، Hisense ، Sharp ، Grunding ، Philips لذلك لا تحتاج للبحث كثيرا عن تطبيق يدعم شاشتك لذلك يعود الفضل لبرنامج ChanSort لأنه جمع بين كل هذه الانواع الموجودة بالسوق المصرية.

كما ان التطبيق مجاني تماما لا تحتاج لدفع اي مبلغ مالي كي تحصل عليه او تقوم بتحميله و تستخدمه ، لذا بمجرد أن تقوم بالانتهاء من التحميل يمكنك اعادة ضبط كافة قنوات الرسيفر الداخلي الخاص بشاشتك بكل سهولة من خلال الكمبيوتر.

مميزات برنامج ChanSort لترتيب قنوات التلفاز من الكمبيوتر

سهولة ترتيب القنوات بشكل منتظم كما تريد ، بالإضافة إلى سهولة إعادة تسمية القنوات بالاسم الذي تريده بطريقة بسيطة خالية من أي تعقيدات.

امكانية وضع القنوات الأكثر مشاهدة بالنسبة لك في قائمة خاصة بها تسمى بقائمتي المفضلة التي تجعلك تشاهد قنواتك المفضلة فقط، حيث انها تكون منفصلة عن القنوات الاساسية.

مجانية التطبيق التي تجعلك لست في حاجة إلى طلب مساعدة من مركز الصيانة او انفاق الكثير من المال في ذلك الأمر.

سهولة حذف القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها مرة أخرى بشكل بسيط لا يأخذ وقت طويل.

يدعم التطبيق العديد من الشاشات المشهورة التي لا تجعلك في حاجة للبحث عن برنامج ترتيب قنوات لنوع الشاشة فهو يدعم LG , Panasonic , Philips , vdr بالإضافة إلى العديد من الشاشات الأخرى المميزة.

كما يدعم التطبيق العمل على العديد من أنظمة التشغيل Windows 7 و Windows 8.1 و Windows 10 v1606 و Windows 11.

عيوب برنامج ChanSort الخاص ترتيب قنوات التلفاز

إمكانية حدوث بعض الأخطاء أو تلف في الشاشة أو التلفاز بسبب أن البرنامج بدون دعم من مصنعي أجهزة التلفزيون لذا عليك الحظر قبل البدء في تلك العملية.

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كيفية تحميل برنامج ChanSort

أولاً قم بالدخول على موقع تحميل البرنامج من هنا.

سيقوم الرابط بالتحميل ومن ثم عرض واجهة تحتوي على العديد من الخيارات قم بالضغط على أيقونة “code”.

ستقوم هذه الأيقونة بعرض العديد من الخيارات من بينهم خيار التحميل قم بالضغط عليه فورًا.

ومنها سيقوم برنامج ChanSort بالتحميل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسهوله.

أنواع التليفزيونات أو الشاشات الداعمة لبرنامج ChanSort

samsung LG Sony Hisense Panasonic Phillips Sharp Dyon Blaupunkt Hisense Changhong Grundig alphatronics JTC Genesis Toshiba Grundig VDR SAT Enigma 2 SatcoDX ITT Medion Nabo ok PEAQ Schaub Lorenz Silva Schneider Telefunken