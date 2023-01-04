شركة intel تُعلن عن توفير سلسلة معالجات جديدة تحت مسمي HX وهو معالج Core i9-13980HX

شركة intel تُعلن عن توفير سلسلة معالجات جديدة من الجيل الثالث عشر تحت مسمي HX بتردد 5.6 جيجاهرتز كحد أقصي وهو معالج Core i9-13980HX، حيث سيتم الإ عن تلك السلسلة في مؤتمر CES 2023، بالإضافة إلى أن شركة Intel تقول أن معالج Core i9-13980HX هو أسرع معالج في العالم خاص بأجهزة الكمبيوتر.

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ماهو معالج Core i9-13980HX؟

حيث يُقدم معالج Core i9-13980HX قفزة في الأداء بنسبة 11% مقارنة بالجيل الذي يسبقه، بالإضافة إلى أنه يدعم العمل بذاكرة تخزين مؤقتة بسعة 32 جيجا بايت L3، وذاكرة من إصدار DDR5 5600 بالإضافة إلى وجود أربعة منافذ Thunderbolt 4، بالإضافة إلى أن تلك المعالجات الخديثة تتمتع معالجاتها التي تأتي من إصدار HX الجديدة بقوة شحن 55 وات.

كما أعلنت الشركة العملاقة إنتل أيضًا عن معالجات جديدة من سلسلة P و سلسلة U لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة والنجيفة، حيث تسطتيع الفئة P بقدرتها على تخزين ما يقرب من 24 ميجا بايت من التحزين المؤقت.

وهذا ما دفع شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحموله مثل Samsung و Razer و Acer و HP و MSI و Dell و Asus و Lenovo وغيرهم من الشركات لتصنيع أجهزة كمبيوتر محموله تعمل بوحدات معالجة مركزية تحت مسمي HX بتردد 5.6 جيجاهرتز من إنتل من الجيل الثالث عشر التي ستطرح في الأسواق قريبًا و سنقوم بعرض الموعد الرسمي فور الإعلان عنه.

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