شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع فى قيمة البيتكوين بنسبة 0.18% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت عملة البيتكوين بأرباح قدرها 0.18 %، اليوم الأربعاء 4 يناير، للتداول عند نقطة سعر 16،693 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، نمت قيمة البيتكوين بمقدار 25 دولارًا، ظهرت أقدم عملة مشفرة، على الرغم من انخفاض قيمتها بشكل كبير في العام الماضي، كفئة أصول قوية منذ إنشائها في عام 2008، احتفلت الأمس بالذكرى الرابعة عشرة لأول كتلة بيتكوين على الإطلاق، تسمى كتلة Genesis.

وارتفع سعر إيثر بنسبة 1.52 % مع دخول الأصل إلى ساحة التداول، إيثر وقت كتابة هذا التقرير، وصلت عند نقطة سعر 1،230 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

ونما التقييم الإجمالي لسوق العملات الرقمية بنسبة 1.60 %، في آخر 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 818 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يعمل عام 2023 على تحسين صناعة العملات المشفرة مع مشاركين أكثر ثباتًا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة في شتاء العملات المشفرة، وفقًا لما قاله دانتي ديسبارت، كبير مسؤولي الإستراتيجيات في شركة Circle، حسبما قال مُصدر عملة الدولار الأمريكي مؤخرًا.

وفي الأسبوع الأول من يناير 2023، انضم المغرب إلى إيطاليا والمملكة المتحدة في الإعلان عن تطورات مهمة حول قواعد العملة المشفرة.

بينما فرضت إيطاليا ضريبة بنسبة 26 % على مكاسب العملة المشفرة، ودخل المغرب مرحلة المناقشات مع الجهات الفاعلة في الصناعة وأصحاب المصلحة.