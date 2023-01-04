شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 يناير .. مناقشة قرار حظر دونالد ترامب على فيس بوك وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد ميتا مالك فيسبوك للإعلان عما إذا كان سيسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى فيسبوك وإنستغرام، ومن المتوقع الإعلان عن القرار في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.

كان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد قال سابقًا إنه سيقرر بحلول 7 يناير ما إذا كان سيسمح للرئيس السابق بالعودة إلى منصاته، وفقاً لصحيفة "مترو".

وقال التقرير إن ميتا شكلت مجموعة عمل للتركيز على الأمر، وفقًا لأشخاص على دراية بعملياتها، مضيفًا أن المجموعة تضم موظفين من السياسة العامة وفرق الاتصالات، وكذلك من فريق سياسة المحتوى.

ويأتي هذا التطور بعد أن ألغى Elon Musk، المالك الجديد لموقع Twitter، الحظر الدائم على ترامب في نوفمبر من العام الماضي على منصة التواصل الاجتماعي بعد استطلاع آراء المستخدمين.

"لا أرى أي سبب لذلك"، قال الرئيس السابق عبر الفيديو عندما سئل عما إذا كان يعتزم العودة إلى تويتر من خلال لجنة في الاجتماع السنوي للقيادة للائتلاف اليهودي الجمهوري.

وشن ترامب هجمات على نزاهة التصويت في الولايات المتحدة منذ هزيمته في انتخابات 2020، وأطلق محاولة في نوفمبر لاستعادة الرئاسة في عام 2024، بهدف استباق منافسيه الجمهوريين المحتملين.

وتم تعليق ترامب من Facebook في عام 2021، لمدة عامين على الأقل بعد "الثناء على الأشخاص المنخرطين في" أحداث الشغب المميتة في 6 يناير.

كتب نيك كليج، نائب رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك: "نظرًا لخطورة الظروف التي أدت إلى تعليق السيد ترامب، نعتقد أن أفعاله تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعدنا التي تستحق أقصى عقوبة متاحة بموجب بروتوكولات الإنفاذ الجديدة ''، في مدونة 2021.