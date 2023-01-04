شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاب توب 3D وبلاى ستيشن جديد بتقنية VR.. ابتكارات تتوقعها فى معرض CES والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعود معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في 5 يناير، حيث سيكون هذا الحدث هو الأول بحضور شخصي بكامل طاقته في CES منذ عام 2020، بسبب جائحة كوفيد، ويُقام الحدث في مركز مؤتمرات لاس فيجاس، ويعرض بعضًا من أحدث المنتجات من عمالقة التكنولوجيا بما فيها لاب توب 3D وبلاى ستيشن جديد بتقنية VR.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحدث المعرض بين 5 يناير و8 يناير، على الرغم من أن معظم الإعلانات الرئيسية ستحدث خلال اليومين السابقين للمعرض.

تقول جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA)، المنظمة للحدث السنوي: "سيستفيد معرض CES 2023 من قوة التفاعل بين البشر للحفاظ على تقدم محرك الابتكار"، مضيفا " CES هو الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيرًا في العالم، وهو أرض إثبات للتقنيات المتقدمة والمبتكرين العالميين".

وأوضحت الجمعية، "هذا هو المكان الذي تقوم فيه أكبر العلامات التجارية في العالم بأعمال تجارية وتلتقي بشركاء جدد، ويصعد أكثر المبتكرين ذكاءً إلى المسرح."

يستخدم هذا العرض، الذي يحضره أكثر من 100000 شخص، من جانب بعض أكبر الأسماء في الصناعة للإعلان عن منتجات جديدة، وكان انطلق أول معرض إلكتروني للمستهلك في عام 1967، بحضور 250 عارضًا و 17500 مشاركًا في نيويورك.

من سيحضر؟

اشتركت أكثر من 2800 شركة لحضور معرض CES 2023، بما في ذلك الأسماء الكبيرة مثل و Amazon و Google و Microsoft، وفي هذه الأثناء ، لا تحضر Apple المعرض أو معارض التكنولوجيا الكبيرة الأخرى لهذا العام ، لأنها تفضل إقامة الأحداث الخاصة بها تحت سيطرتها الخاصة.

ومن بين الحاضرين الأصغر حجمًا شركة الروبوتات الكندية WowWee ، شركة Greenerwave الناشئة "deeptech" المتخصصة في التحكم في الموجات الكهرومغناطيسية و Movano للتكنولوجيا الصحية في لوس أنجلوس، والتي ستعرض خاتم Evie، وهو جهاز يمكن ارتداؤه تم تطويره للنساء، ويمكن له قراءة المقاييس بما في ذلك معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجلد وتتبع الدورة والإباضة وتتبع أعراض الدورة الشهرية.

كانت بعض الشركات الكبرى شديدة الصمت بشأن ما قد تكشف عنه في CES 2023 ، بينما أصدرت شركات أخرى إعلانات تشويقية، فمن المقرر أيضًا إطلاق PlayStation VR2، ونظارة الواقع الافتراضي الجديدة الخاصة بها لجهاز PlayStation 5 في فبراير، ومن المحتمل أن يتم عرضها.

ما الذي سيتم الإعلان عنه أيضًا؟

كما أن لدى أمازون أيضًا صفحة ويب مخصصة لـ CES 2023 ، على الرغم من أنها لا تكشف الكثير من حيث المنتجات، إلا أنها تقول أنها ستعرض "المنازل الذكية والسيارات والترفيه والمزيد".

ما هو موضوع معرض CES 2023؟

يعد موضوع معرض هذا العام هو "الأمن البشري"، والذي يشير إلى حقوق الإنسان الأساسية مثل الحصول على الغذاء والرعاية الصحية.

قال كينزي فابريزيو، نائب الرئيس الأول في CTA: "اتصلت بنا الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم، التي تعمل مع الأمم المتحدة لفترة طويلة في مجال الأمن البشري".

لقد أرادوا أن يستخدم معرض CES هذا الموضوع حقًا لأن العارضين لدينا يعرضون كيفية حلهم لبعض هذه التحديات العالمية الكبيرة باستخدام التكنولوجيا.

قال فابريزيو أيضًا أن ميتافيرس سيكون "موضوعًا رئيسيًا" تجارب افتراضية مشتركة وغامرة، بينما سيكون هناك جزء مخصص من أرضية العرض لـ Web3، وهي كلمة للمرحلة الثالثة من تطور شبكة الويب العالمية، والتي تتضمن سلاسل الكتل، والعملات الرقمية، والرموز المميزة غير القابلة للاستبدال.