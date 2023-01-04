شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إبقاء شاشة أندرويد قيد التشغيل لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل هاتف أندرويد على إيقاف تشغيل الشاشة بسرعة للحفاظ على عمر البطارية والحفاظ على تشغيل الهاتف لأطول فترة ممكنة بين الشحنات، ولكن إذا كنت تريد بقاء الشاشة لفترة أطول، فلا يوجد ما يمنعك، حيث يتيح لك نظام التشغيل أندرويد ترك الشاشة دون توقف لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

خطوات إبقاء شاشة أندرويد قيد التشغيل لفترة أطول

قد يكون هاتفك محدد فترة إبقاء الشاشة افتراضيًا لمدة دقيقة أو دقيقتين، ولكن يمكنك تمديد هذه المهلة حتى 30 دقيقة.

1. ابدأ تشغيل تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على عرض.

3. اضغط على مهلة الشاشة.

4. اختر الوقت الذي ستظل فيه الشاشة قيد التشغيل، يمكنك تحديد ما يصل إلى 30 دقيقة.

5. اضغط على زر الخلف في الجزء العلوي من الشاشة.

كيفية الحفاظ على شاشة أندرويد قيد التشغيل أكثر من 30 دقيقة

إذا كنت تريد أن يظل هاتفك يعمل لمدة تزيد عن 30 دقيقة، فيمكنك تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية سيجبره على الاستمرار في العمل لأي فترة زمنية تريدها، وهناك العديد من التطبيقات التي يمكنها القيام بذلك، ولكن التطبيق المجاني والموثوق هو Screen Alive.

تحتاج إلى منح التطبيق إذنًا لتغيير إعدادات نظام هاتفك بعد تثنبته، ثم في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية"، يمكنك اختيار "دائمًا" للاحتفاظ بالشاشة قيد التشغيل حتى تقوم بإيقاف تشغيلها يدويًا، أو الضغط فوق الخيار الآخر والاتصال بالمدة التي تريد أن يظل الهاتف فيها قيد التشغيل.

لكن ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تستخدم تطبيقًا مثل هذا، فسوف تنفد بطارية هاتفك بسرعة كبيرة.