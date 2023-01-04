شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة عالمية للأرض التقطها قمر صناعي لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قمر ناسا الصناعي NOAA-21 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يأمل الخبراء أن يوفر معلومات حيوية حول محيطات كوكبنا والغلاف الجوي والأرض، عن صورة عالمية للكوكب، تلتقط كل شيء من اللون الأزرق الساطع للبحر الكاريبي إلى الضباب الدخاني الكثيف فوق شمال الهند.



كوكب الأرض بالتفاصيل والألوان الواضحة

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد الصورة هي مجرد بداية لمهمة علمية جديدة ستراقب بيئة المحيطات والصحة البحرية، فضلاً عن القدرة على تتبع حرائق الغابات والجفاف والفيضانات.

تحتوي المركبة الفضائية لرصد الأرض NOAA-21 على أداة تُعرف باسم مجموعة مقياس الإشعاع المرئي للتصوير بالأشعة تحت الحمراء (VIIRS)، والتي بدأت في جمع البيانات في بداية ديسمبر وأنتجت فسيفساء من الإطارات على مدار 24 ساعة.



صورة الضباب الدخانى فوق الهند

قطعت كل أنواع المعالم، بما في ذلك جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج وهضبة التبت، إلى الضباب الدخاني فوق شمال الهند الناجم عن الحرق الزراعي.

تقيس VIIRS درجة حرارة سطح البحر، وهو مقياس مهم لمراقبة تكوين الإعصار، بينما تساعد مراقبة لون المحيط في مراقبة نشاط العوالق النباتية، وهو مؤشر رئيسي لبيئة المحيطات والصحة البحرية.

قال الدكتور ساتيا كالوري، عالم البرامج في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "اللون الفيروزي المرئي حول كوبا وجزر الباهاما في الصورة يأتي من الرواسب في المياه الضحلة حول الجرف القاري".



صورة اللون الأزرق للكاريبي

وأضاف كالورى، "على اليابسة، يمكن لنظام VIIRS اكتشاف وقياس حرائق الغابات والجفاف والفيضانات، ويمكن استخدام بياناته لتتبع سمك وحركة دخان حرائق الغابات".

توفر الأداة أيضًا تحليلًا للغطاء الثلجي والجليد والسحب والضباب والهباء الجوي والغبار وصحة المحاصيل في العالم، وتجمع الصور في كل من أطياف الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، مما يسمح للعلماء برؤية تفاصيل سطح الأرض.