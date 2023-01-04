شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تؤخر طرح هاتفها القابل للطي Pixel Fold مرة أخرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر انتظار أول هاتف قابل للطي من جوجل لمحبي Pixel، حيث مر وقت طويل منذ أن سمعنا عن "Pixel Fold"، ورأينا أيضًا بعض العروض غير الرسمية لـ Pixel القابل للطي، وقد تم تأجيل Pixel Fold ، الذي ورد أنه تم تأجيله مرتين بالفعل ، مرة أخرى إلى الربع الثالث من عام 2023 ، وفقًا لتقارير The Elec.

ويفيد التقرير بأن جوجل تريد التركيز على تحسين المنتجات بشكل أكبر، ويقول التقرير إن جوجل تخطط لبدء الإنتاج الضخم لـ Pixel Fold بدءًا من الربع الثالث من عام 2023، لذلك ، لن يتم إطلاق Pixel القابل للطي من جوجل في النصف الأول من العام ، كما ورد سابقًا.

وتشير Elec إلى أنه من المتوقع أن تبدأ Samsung في إنتاج لوحات قابلة للطي لـ Pixel Fold في شهر أغسطس تقريبًا، وقد يستخدم Pixel Fold نفس تقنية العرض مثل Galaxy Fold Z2.

ويشير التقرير إلى أن جوجل تعمل بشاشة قابلة للطي مقاس 7.57 بوصة للشاشة الداخلية ، بينما في الخارج ، قد يأتي Pixel Fold بشاشة مقاس 5.78 بوصة، ويضيف Elec في التقرير أن جوجل ربما استقرت على شاشة قديمة بدلاً من استخدام أحدث التقنيات المستخدمة في Galaxy Z Folds الجديد.

ويأتي كل من Galaxy Z Fold3 و Z Fold4 بشاشة أنحف ، حيث أنه يتخلص من طبقة المستقطب ، مما يجعل الشاشة نحيفة وسهلة الطي، ويفيد التقرير أن جوجل لن تتماشى مع هذا العرض، لذلك يمكن أن يحتوي Pixel Fold على شاشة مشابهة لجهاز Galaxy Z Fold2، وعلاوة على ذلك ، لن يأتي Pixel Fold مع دعم القلم.

وفي الشهر الماضي ، اقترح أن يتم تشغيل Pixel Fold في وقت ما حول جوجل I / O، وبينما يبدو التوفر في نفس الوقت تقريبًا غير مرجح ، قد تعطينا جوجل نظرة خاطفة على Pixel Fold في I / O أو قد تعلن عن Pixel القابل للطي جنبًا إلى جنب مع سلسلة Pixel 8 في أكتوبر.