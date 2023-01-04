شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف جهاز iPad Mini لفئة "المنتجات القديمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل رسميًا جهاز iPad Mini في فئة المنتجات القديمة، ففي ديسمبر من العام الماضي ، ذكرت Macrumours أن أبل قد تضيف قريبًا طراز iPad Mini إلى قائمة المنتجات القديمة، وتمثل إضافة أبل لـ iPad Mini في القائمة نهايتها الرسمية.





ما هي منتجات أبل القديمة؟توضح أبل أن "المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت أبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات"، وبعبارة أخرى ، لا تحصل على أي تحديثات بالإضافة إلى أن أبل لن تقوم بإصلاحها أو صيانتها على الإطلاق، وفي الواقع ، حتى مزودي الخدمة لا يمكنهم طلب قطع غيار لمنتجات قديمة، لذا فإن أي منتج تم إطلاقه في عام 2013 أو 2014 من المرجح أن يكون - أو سيحصل عاجلاً وليس آجلاً - على المنتجات القديمة.

وقد حددت الشركة كلاً من طرازات WiFi والخلوية للجيل الثالث من iPad mini على أنها قديمة، وهذا يعني أيضًا أن طراز iPad mini لن يكون مؤهلاً بعد الآن للإصلاحات حيث لن يتمكن مزودو الخدمة من طلب قطع غيار للجهاز.

وبالنسبة للمبتدئين ، أطلقت شركة أبل طراز iPad mini في عام 2014 جنبًا إلى جنب مع الجيل الثاني من iPad Air، ويتم تشغيل جهاز iPad mini من الجيل الثالث بواسطة مجموعة شرائح A7 الخاصة بشركة أبل ويأتي مزودًا بمعرف اللمس المدمج في زر الصفحة الرئيسية.





تخطط أبل لزيادة تكلفة استبدال البطاريةوفي الوقت نفسه ، تخطط أبل لزيادة تكلفة استبدال البطارية بمقدار 20 دولارًا، و لا تُدرج الشركة بطاريات iPhone في ضمانها ، لكن يمكن لأعضاء أبلCare + استبدال بطاريات iPhone دون أي تكلفة إضافية، وفي صفحة الدعم الخاصة بها ، ذكرت الشركة أنه اعتبارًا من 1 مارس ، سيتعين على المستخدمين دفع المزيد مقابل استبدال البطارية لجميع الموديلات الأقدم من iPhone 13 خارج الضمان.