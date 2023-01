شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: لا نعرف موعد إطلاق التحديث القادم للعبة Call of Duty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت إنها لا تعرف موعد إطلاق Call of Duty ، وهي اللعبة التي تقع في بؤرة المعركة القانونية التي تواجهها الشركة في عدة دول، حيث ذكر صانع Windows هذا في رد على دعوى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي تسعى إلى منع الصفقة للاستحواذ على Activision Blizzard ، شركة ألعاب الفيديو التي تمتلك اللعبة الشهيرة.

ولوضع الأمور في نصابها، أعلنت مايكروسوفت العام الماضي في يناير أنها ستشتري ناشر اللعبة مقابل 68.7 مليار دولار وستحصل على "امتيازات مبدعة" بما في ذلك Call of Duty و Warcraft و Candy Crush، حيث إن ادعاءات الشركة في الرد لا يمكن تصديقها نظرًا لأنها تنفق جزءًا كبيرًا من المال للحصول على الناشر.





رد مايكروسوفت على FTCوتقول فقرة في الرد المكون من 37 صفحة على FTC:

تؤكد مايكروسوفت أنها تفتقر إلى المعرفة أو المعلومات الكافية لتشكيل اعتقاد بصدق الادعاءات المتعلقة بتصورات الصناعة لتاريخ الإصدار الأصلي لـ Call of Duty و Call of Duty ؛ أو بخصوص حقيقة الادعاءات المتعلقة بإطلاق Call of Duty وجدول الإصدار النموذجي والموارد والميزانية التي تخصصها Activision لـ Call of Duty ، بما في ذلك عدد الاستوديوهات التي تعمل على Call of Duty.





مشكلة مايكروسوفت في صفقة Activision Blizzardعارض المنافسون ، وخاصة Sony ، استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard لأنهم يشعرون أن Call of Duty ، التي تجلب الكثير من الإيرادات لمنصات الألعاب ، ستصبح حصرية لشركة مايكروسوفت.

وقال رئيس ألعاب مايكروسوفت ، Phil Spencer ، مرارًا وتكرارًا ، إن الامتياز سيبقى على أجهزة الألعاب المنافسة، وفي الآونة الأخيرة ، أبرمت Nintendo و مايكروسوفت صفقة للحفاظ على Call of Duty على منصات Nintendo لمدة 10 سنوات بعد الاستحواذ.

وقالت الشركة أيضًا إنها عرضت على Sony صفقة مدتها 10 سنوات ، لكن الشركة اليابانية ، التي قيل إنها لم توافق على صفقة مدتها ثلاث سنوات ، لم تستجب علنًا لعرض 10 سنوات.