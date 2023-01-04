شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة إلغاء رسالة البريد الالكترونى المرسلة بالخطأ فى Outlook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح MS Outlook للمستخدمين استدعاء البريد الإلكتروني في غضون 120 دقيقة من إرسال الرسائل، وإليك الدليل التفصيلي خطوة بخطوة لاستدعاء رسائل البريد الإلكتروني في Outlook ، وفقا لتقرير indiatoday.

وقال التقرير غالبًا ما نرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المستلم الخطأ أو نرتكب خطأ في الكتابة أو نفقد أحد المرفقات في البريد الإلكتروني المرسل.

وإذا كان البريد احترافيًا بمعلومات سرية مضمنة ، فقد تكون هذه الرسائل الإلكترونية الخاطئة مشكلة كبيرة. ومع ذلك ، يحتوي Microsoft Outlook على ميزة ستساعدك على استدعاء بريدك من حساب المستلم في غضون 120 دقيقة من إرساله.

وباستخدام ميزة الاستدعاء ، يتيح لك MS Outlook إلغاء إرسال البريد الإلكتروني وحذفه من صندوق الوارد الخاص بالمستلم، ويمكن للمستخدمين أيضًا استبدال البريد المسترجع بأخرى جديدة في حالة فقد المرفقات أو إعادة كتابة الحقائق أو نغمة البريد الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن ميزة استدعاء الرسائل متاحة بعد الضغط فوق إرسال ولا تتوفر إلا إذا كنت أنت والمستلم تستخدمان حساب بريد إلكتروني على Microsoft 365 أو Microsoft Exchange في نفس المؤسسة، لذلك إذا تم إرسال بريد إلكتروني إلى بريد آخر مثل Gmail أو Hotmail ، فلا يمكن استدعاء البريد الإلكتروني.



وفيما يلى كيفية إعادة الاتصال بالبريد الإلكتروني المرسل على MS Outlook- وفيما يلى كيفية إعادة الاتصال بالبريد الإلكتروني المرسل على MS Outlook- كيفية استدعاء البريد الإلكترونى المرسل من Outlook • افتح MS Outlook وفي جزء المجلدات على يسار النافذة ، اختر مجلد العناصر المرسلة.

• اضغط ضغطا مزدوجًا وافتح الرسالة التي تريد تذكرها، و يجب الضغط ضغطا مزدوجًا حتى تفتح الرسالة في نافذة أخرى وليس في لوحة القراءة.

• إذا كنت تستخدم تصميم الشريط الكلاسيكي بدلاً من تصميمه من علامة التبويب رسالة ، فحدد الإجراءات> استدعاء هذه الرسالة.

• أو إذا كنت تستخدم الشريط المبسط ، فحدد علامة التبويب رسالة ثم حدد المزيد من الأوامر.

• اضغط بعد ذلك على "أشر إلى الإجراءات" وحدد "استدعاء هذه الرسالة".

• الآن عليك الضغط فوق حذف النسخ غير المقروءة من هذه الرسالة أو حذف النسخ غير المقروءة واستبدالها برسالة جديدة.

• بعد ذلك ، حدد خانة الاختيار أخبرني إذا نجح الاستدعاء أو فشل لكل مستلم.

• حدد موافق.

• في حالة إرسال رسالة بديلة ، قم بإنشاء الرسالة ، ثم اضغط فوق إرسال.