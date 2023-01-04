شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Fortnite تصل لمستخدمي أيفون من جديد هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games تيم سويني تكهنات بأن لعبة Fortnite الشهيرة للشركة ستعود إلى أجهزة أبل iOS هذا العام 2023، حيث تمت إزالة اللعبة من App Store في عام 2020 لانتهاكها الإرشادات التي وضعتها أبل، وذلك بعدما نشر تغريدة أشار فيها إلى أن اللعبة ستصل هذا العام.

حظر Fortnite على أيفون حظرت كل من أبل و جوجل Fortnite في عام 2020 بعد أن انتهكت قواعد متجر التطبيقات ، على الرغم من كونها واحدة من المفضلة في ذلك الوقت، ووفقًا للقواعد التي وضعها عمالقة التكنولوجيا ، سيحصلون على تخفيض بنسبة 30 ٪ من الإيرادات الناتجة عن عمليات الشراء داخل التطبيق.

ومع ذلك ، أوقفته Epic Games وبدأت مخططها الخاص للدفع داخل التطبيق في Fortnite والذي انتهك بشكل مباشر إرشادات متجر تطبيقات أبل و Google.



إيرادات Fortniteيُعتقد أن Fortnite قد أعادت إشعال جنون ألعاب battle royale جنبًا إلى جنب مع PUBG و Call of Duty Mobile، ولمرة واحدة ، كانت واحدة من أعلى الألعاب المدرة للدخل في متجر تطبيقات أبل والتي حققت أكثر من 43.4 مليون دولار في إنفاق المستهلكين، وشهدت 2.4 مليون عملية تنزيل على متجر التطبيقات، على متجر Google Play Store ، شهد 2.1 مليون تنزيل وحقق 3.4 مليون دولار من العائدات.

وعندما تم حظر Fortnite ، قال متحدث باسم أبل: "اتخذت Epic Games الخطوة المؤسفة بانتهاك إرشادات متجر التطبيقات التي يتم تطبيقها بالتساوي على كل مطور ومصممة للحفاظ على المتجر آمنًا لمستخدمينا، ونتيجة لذلك ، تمت إزالة تطبيق Fortnite من المتجر ".





معركة قانونية لشركة أبل-Epic Gamesخاضت الشركتان بعد ذلك معركة قانونية طويلة حتى 10 سبتمبر 2021 ، عندما أصدر قاضٍ حكمًا لصالح شركة آبل قائلاً إنها لم تكن احتكارًا كما زعمت شركة Epic ، بل كانت احتكارًا ثنائيًا إلى جانب Google، وتم إخبار Epic بعد ذلك بدفع مبلغ 3.6 مليون دولار لشركة أبل ، وهو ما يمثل 30٪ من الإيرادات المقتطعة من أبل في محاولات شركة الألعاب للتحايل على App Store.