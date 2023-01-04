شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيد من تكلفة استبدال البطارية لطرازات أيفون الأقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط أبل لزيادة تكلفة استبدال البطارية لجهاز أيفون 13 وطراز أيفون الأقدم، حيث تخطط الشركة لإجراء تغييرات في تكلفة استبدال البطارية بنهاية فبراير 2023.

وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها تخطط لزيادة التكلفة بمقدار 20 دولارًا، ومع ذلك، يمكن لأعضاء أبلCare + استبدال بطاريات أيفون الخاصة بهم دون أي تكلفة إضافية إذا كانت البطارية تظهر أقل من 80 بالمائة من سعتها الأصلية.

وقالت الشركة على صفحة الدعم الخاصة بها :"سيتم تطبيق رسوم خدمة البطارية خارج الضمان الحالية حتى نهاية فبراير 2023، واعتبارًا من 1 مارس 2023 ، ستتم زيادة رسوم خدمة البطارية خارج الضمان بمقدار 20 دولارًا لجميع طرز أيفون السابقة لـ أيفون 14 ."

في الوقت الحالي ، تتقاضى أبل 69 دولارًا لاستبدال بطارية أيفون 13 و أيفون 12 و أيفون 11 و أيفون X خارج الضمان، من ناحية أخرى ، تبلغ تكلفة أيفون SE و أيفون 8 ونماذج أخرى 49 دولارًا.

تضيف أبل طراز iPad Mini في قائمة المنتجات المتقادمة أضافت أبل رسميًا جهاز iPad Mini في فئة المنتجات القديمة. حددت الشركة كلاً من طرازات WiFi والخلوية للجيل الثالث من iPad mini على أنها قديمة، هذا يعني أيضًا أن طراز iPad mini لن يكون مؤهلاً بعد الآن للإصلاحات حيث لن يتمكن مزودو الخدمة من طلب قطع غيار للجهاز.

بالنسبة للمبتدئين ، أطلقت شركة أبل طراز iPad mini في عام 2014 جنبًا إلى جنب مع الجيل الثاني من iPad Air. يتم تشغيل جهاز iPad mini من الجيل الثالث بواسطة مجموعة شرائح A7 الخاصة بشركة أبل ويأتي مزودًا بمعرف اللمس المدمج في زر الصفحة الرئيسية.