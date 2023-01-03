شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة كوريا الجنوبية القمرية ترسل صورة للأرض والقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز الفضاء الوطني الكوري الجنوبي، إن المركبة المدارية القمرية الأولى في كوريا الجنوبية، دانوري "Danuri"، أرسلت صورًا بالأبيض والأسود لسطح القمر والأرض، وتم إطلاق المركبة على صاروخ SpaceX من الولايات المتحدة في أغسطس 2022، حيث دخلت المدار القمري الشهر الماضي.

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، قال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، إن صوره، التي التقطت بين 24 ديسمبر و 1 يناير، تظهر سطح القمر والأرض، وتم التقاطها من على بعد أقل من 120 كيلومترًا (75 ميلًا) فوق القمر.

وأضاف المعهد الكوري، أن الصور ومقاطع الفيديو التي سترسلها المركبة ستستخدم لتحديد المواقع المحتملة للهبوط على سطح القمر في عام 2032.

وأوضح المعهد الكوري، أن دانوري يدور حول القمر كل ساعتين، وسيبدأ المسبار مهمته العلمية الشهر المقبل، والتي تشمل رسم خرائط وتحليل التضاريس القمرية، وقياس القوة المغناطيسية وأشعة جاما.

كما ستختبر المركبة تقنية "إنترنت الفضاء" التجريبية عن طريق إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى الأرض، وأشاد الرئيس يون سوك يول بإنجازات دانوري ووصفها بأنها "لحظة تاريخية" في برنامج الفضاء الخاص بالبلاد.

وجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية وضعت خططًا طموحة للفضاء الخارجي، بما في ذلك هبوط المركبات الفضائية على القمر بحلول عام 2032 والمريخ بحلول عام 2045.